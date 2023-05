Pedidos de seguro-desemprego em MS somam R$ 123,7 milhões, neste ano

De janeiro a abril, 31,5 mil pessoas solicitaram o benefício

Em Mato Grosso do Sul, 31.551 mil pessoas pediram o seguro-desemprego nos primeiros quatro meses do ano. O órgão registrou o valor de R$ 123.722.393 em requerimentos, neste mesmo período. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Neste ano, só no mês de janeiro, 8.036 pessoas solicitaram o benefício; em fevereiro, o número reduziu para 7.117; no mês seguinte, em março, o número de pedidos teve alta e foi para 8.742 e o mês de abril fechou com 7.656 de pedidos.

Já em 2022, 30.774 trabalhadores pediram o auxílio no mesmo período e os recursos atingiram o valor de R$ 117.023.998,76. Sendo assim, houve um aumento de 5,72%, de um ano para outro, nos pedidos de seguro-desemprego, em Mato Grosso do Sul. Em janeiro do ano passado, 7.483 pessoas solicitaram o benefício; 7.055, em fevereiro; 8.666, em março e 7.570, em abril.

O benefício é um dos mais importantes direitos dos trabalhadores brasileiros, que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado. Ele é pago de três a cinco parcelas de forma contínua ou alternada, de acordo com o tempo trabalhado. Desta forma, tem como finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente.

O professor de macroeconomia da Esan-UFMS (Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Odirlei Fernando Dal Moro, explica que o aumento no número de pedidos de seguro-desemprego é reflexo do aumento das demissões sem justa causa, no mercado formal de trabalho.

“Já as demissões sem justa causa ocorrem porque as empresas não estão vendendo em um nível suficiente para arcar com os custos. Normalmente, os números de pedidos do seguro se aplicam naquelas faixas de rendas mais baixas e, portanto, com maior rotatividade. Certamente, uma forma de reduzir o número de pedidos é estimulando a atividade econômica, a qual tem tido muitas dificuldades, especialmente por conta da taxa de juros elevada”, explica Odirlei.

Questionado se o desemprego afeta a economia, Odirlei destaca que a falta de emprego é reflexo de baixa produção. “Sendo assim, o consumo das famílias e das empresas, juntamente com os investimentos públicos e privados, são fatores primordiais no crescimento e na geração de empregos.”

Quem tem direito?

Trabalhador formal e doméstico demitido sem justa causa; trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso para participar de curso ou programa de qualificação profissional, oferecido pelo empregador; pescador profissional durante o período do defeso (quando a pesca não é permitida, para proteger os animais) e trabalhador resgatado da condição análoga à escravidão.

Qual o valor do seguro-desemprego?

O cálculo do valor do seguro-desemprego para o trabalhador formal é feito do seguinte modo – soma-se o salário dos três meses anteriores da dispensa e dividi-se por três. Dessa forma, se a média salarial for de até R$ 1.968,36, multiplica-se esse valor por 0,80 (80%); se o resultado da média salarial for entre R$ 1.968,37 e R$ 3.280,93, o que exceder R$ 1.968,36 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se R$ 1.574,69; se a média salarial for acima de R$ 3.280,93, a parcela será de R$ 2.230,97.

Como solicitar o benefício?

O trabalhador dispensado sem justa causa recebe, do empregador, um documento com número do Requerimento do Seguro-Desemprego. Sendo assim, o benefício pode ser solicitado por diversas opções remotas, sem a necessidade de comparecimento a unidades de atendimento presencial – aplicativo da Carteira de Trabalho Digital; por meio da internet, no portal www.gov.br/pt-br; por meio dos telefones das Superintendências Regionais do Trabalho; por e-mails corporativos ou pelo telefone 158.

