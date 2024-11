Pé-de-Meia: programa anuncia ampliação com a presença do Ministro em Campo Grande

Está previsto para a próxima semana (13), a vinda do Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana a Campo Grande. Na ocasião, o representante anunciará a expansão do programa Pé-de-Meia — a poupança do ensino médio. O projeto educacional já atende 2,7 milhões de estudantes das escolas públicas. Com a expansão do programa em todo o país, a estimativa é que mais 1 milhão de alunos passaram a receber o benefício. Em Mato Grosso do Sul, mais de 18.350 estudantes da rede estadual de ensino são elegíveis para receberem o incentivo financeiro-educacional do programa do Governo Federal.

No pacote de expansão do programa, estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) que cumprem os mesmos critérios estabelecidos também passam a receber o benefício. As novas regras ampliam em mais de 1 milhão o número de beneficiados pela poupança do ensino médio. Em agosto deste ano, o ministro esteve no Ceará, onde fez o anúncio da ampliação do programa na região. Ele enfatizou que não há nenhuma saída para a melhora da sociedade que não seja por meio da educação.

“De acordo com o último Censo Escolar, 480 mil jovens deixam o ensino médio da escola pública todos os anos e 68 milhões de brasileiros não terminaram a educação básica. Portanto, criamos esse programa para garantir que nenhum brasileiro precise optar por trabalhar ou por estudar. Nesta primeira etapa, beneficiamos mais de 2,5 milhões de pessoas e investimos quase R$ 8 bilhões na efetivação do programa. Agora, com essa ampliação, poderemos ajudar mais 1,2 milhão de estudantes em todo o Brasil, e eu peço a todos que não desistam de estudar e de se educar”, reforçou.

Em 2024, os novos alunos participantes do programa contarão com até cinco depósitos no total, desde que compareçam a pelo menos 80% das aulas. As parcelas do Incentivo-Enem e do Incentivo-Conclusão serão repassadas entre 20 e 27 de fevereiro de 2025, para todos os públicos da poupança do ensino médio. Para receber o incentivo do Pé-de-Meia, é preciso que o estudante esteja indo às aulas com , no mínimo , 80% de frequência por mês. A regra é válida para todos os públicos. Caso o aluno apresente assiduidade abaixo desse patamar em algum mês, a parcela referente a esse período não será paga. O pagamento é normalizado se, nas próximas medições, o estudante volta a ter frequência mensal ou média acima dos 80%. Os alunos podem conferir seus dados de atendimento às aulas na secretaria da escola.

Camilo Santana, também deve acompanhar a inauguração da Quadra Poliesportiva coberta e do Bloco F do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), no Campus Campo Grande. O ambiente terá 1.075 m² de área construída e receberá iluminação de led. Segundo informa o Instituto as obras, “melhoraram a infraestrutura e a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão na instituição. Ampliando as opções de atividades esportivas e de espaços para receber mais estudantes.”, informa a nota.

Por Suzi Jarde