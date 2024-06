Parceria da Famasul e Suzano vai atender 135 famílias produtoras de leite e horticultura

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pequenos produtores rurais de Ribas de Rio Pardo e região, a Famasul e a Suzano dão início ao projeto “Inclusão Produtiva”. O projeto será executado por 24 anos. Para 2024, inicialmente, serão 135 famílias atendidas nas cadeias de leite e horticultura. Ao longo da parceria, a meta é atender até 300 famílias. O termo de cooperação foi assinado nesta semana, na Casa Rural, pelo presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, e o diretor de operações florestais da Suzano, Rodrigo Zagonel.

O documento prevê que pequenos produtores com poder aquisitivo até R$ 637 mensais receberão assistência profissional da Famasul para melhorar a produtividade e renda familiar. A Suzano fornecerá recursos para a compra de insumos que subsidiarão a produção. Durante a reunião, o presidente do Sistema Famasul destacou as ações que são realizadas na região do município, onde está sendo instalada a nova fábrica da Suzano.

“Nós atendemos mais de 150 produtores rurais, em Ribas do Rio Pardo, no ano passado, em seis cadeias produtivas. Só esse ano, os técnicos de campo já realizaram mais de 400 visitas, sem mencionar os cursos de formação profissional rural e ações de promoção social que são realizadas em parceria com o Sindicato Rural do município. No Curso Técnico de Florestas, temos muitos alunos de Ribas, que estão buscando qualificação para atender a demanda do mercado de trabalho local. Esta parceria firmada hoje mostra mais um compromisso que temos com o desenvolvimento do agro na região”, afirmou Bertoni.

“A Suzano assumiu o compromisso de plantar um futuro melhor para o planeta e para as pessoas e por meio de projetos como o ‘Inclusão Produtiva’ estamos fomentando a agricultura familiar na região de atuação da nossa da nova fábrica, em Ribas do Rio Pardo. Na Suzano temos um direcionador que diz que ”Só é bom para nós se for bom para o mundo”, e ao termos a Famasul como para parceira no Mato Grosso do Sul, reconhecido como o estado do agro, faz ainda mais sentido desenvolver esse trabalho com os pequenos produtores”, destacou Zagonel.

Também estiveram presentes o diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella, e o diretor-secretário, Cláudio Mendonça; o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan; o gerente de relações Corporativas da Suzano, André Brito, a analista de relações corporativas, Maryanna Soares e a analista de desenvolvimento social, Natasha dos Santos, ambas da Suzano.

