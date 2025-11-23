Pagamento do 13º a novos aposentados começa na segunda-feira

Gratificação será paga a segurados que tiveram o benefício concedido a partir de maio

O Instituto Nacional do Seguro Social inicia, na segunda-feira (24), o repasse do 13º salário aos segurados que passaram a receber aposentadoria ou pensão a partir de maio deste ano. Para esse grupo, a gratificação será paga de forma integral, junto com o benefício mensal, seguindo o calendário que vai até 5 de dezembro e varia conforme o final do número do benefício.

Os primeiros a receber são aqueles que ganham até um salário mínimo (R$ 1.518). Na sequência, entram os segurados com renda acima do piso previdenciário, até o teto de R$ 8.157,41. Para quem já era beneficiário antes de maio, o 13º foi antecipado nas competências de abril e maio.

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 393 mil pessoas receberão o pagamento, que movimentará R$ 1,28 bilhão na economia estadual, segundo levantamento do Dieese.

A consulta ao valor estará disponível no aplicativo ou portal Meu INSS a partir do dia 24. Beneficiários que ganham um salário mínimo conseguem verificar previamente se o crédito foi provisionado; para os demais, a liberação ocorre no primeiro dia útil do calendário.

Quem recebe e como funciona a gratificação

Têm direito ao 13º aposentados, pensionistas e beneficiários por incapacidade, caso do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Para benefícios temporários, o pagamento é proporcional ao número de meses recebidos. Programas assistenciais, como BPC e RMV, não contemplam a gratificação.

Recebem agora, em novembro, os segurados que tiveram o benefício concedido entre maio e outubro deste ano. A parcela será paga em uma única vez.

Haverá desconto de Imposto de Renda para quem está sujeito à tributação. A isenção atinge quem ganha até dois salários mínimos, bem como segurados com doenças graves.

Por Djeneffer Cordoba

