Número de empresas de serviços cresce 42% em Mato Grosso do Sul em dez anos

Pesquisa do IBGE mostra que setor movimentou R$ 37,4 bilhões em 2023 e ampliou ocupação em mais de 22%

O setor de serviços em Mato Grosso do Sul registrou crescimento expressivo na última década, de acordo com a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 2023, divulgada nesta terça-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre 2014 e 2023, o número de empresas aumentou 42%, passando de 16.099 para 22.870.

Apesar de uma leve retração em relação a 2022 (-0,3%), o levantamento aponta que o setor segue em expansão. A receita bruta praticamente mais que dobrou no período, saltando de R$ 16 bilhões em 2014 para R$ 37,4 bilhões em 2023, alta de 134,4%. Somente em relação ao ano anterior, o avanço foi de 12,5%.

Os segmentos que mais contribuíram para a movimentação econômica foram os de transportes, serviços auxiliares e correio, que somaram R$ 15,7 bilhões em receitas, com destaque para o transporte rodoviário, responsável por R$ 11,2 bilhões. Em seguida aparecem os serviços profissionais, administrativos e complementares, com R$ 8,1 bilhões, e os serviços prestados às famílias, que responderam por R$ 5,3 bilhões.

Outro dado relevante é a expansão dos gastos com salários, retiradas e remunerações, que cresceram 140,9% em dez anos — de R$ 2,2 bilhões em 2014 para R$ 5,3 bilhões em 2023. Apenas entre 2022 e 2023, o aumento foi de 23,2%.

O setor também se consolidou como grande empregador no Estado. Em 2023, 168,3 mil pessoas estavam ocupadas em atividades de serviços, 22,3% a mais que em 2014. Os serviços profissionais, administrativos e complementares concentraram a maior parcela da força de trabalho (37,8%), seguidos pelos serviços prestados às famílias (20,5%) e pelos transportes (19,7%).

