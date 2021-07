Com “olá pobre, não gaste” o banco virtual virou meme. Nubank “passa do limite”. Esta brincadeira foi além dos limites de qualquer cartão de crédito. Mas, isso não veio da empresa e sim da rede da piada pronta: Twitter.

A medida do roxinho mais querido dos internautas, foi a aprovação do cartão de crédito sem limite pré-aprovado. A fintech liberou um cartão com vários benefícios destinado a pessoas que estão em situação desfavorável financeiramente e precisam de crédito. Principalmente, com a pandemia. Então, o Nubank, vai ter dar o limite, quem decide passar é você.

Agora, este cliente do Nubank, pode receber um cartão de crédito ilimitado. Isso quando se trata de pré-aprovação. Assim, o usuário precisa fazer um depósito na conta do aplicativo, na opção “adicionar limite”. Com o valor adicionado a conta, tudo é convertido em limite para o cartão e disponibilizado para compras online e presenciais.

Foi o suficiente para os memes surgirem na plataforma do passarinho azul. Aliás, o Nubank consegue ficar sempre nas redes sociais.

Você acredita que o Nubank “passa do limite”?

O mundo é do banco digital sem anuidade e facilitando a vida do mundo. Mas, Agora trazendo os jovens.

