Novos dados da Anac mostram passagens aéreas 14% mais caras

O novo levantamento da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), divulgado nesta terça (27), mostram os dados de outubro com as passagens aéreas 13,9% mais caras, em termos reais, do que no mesmo mês de 2019. O preço médio do bilhete foi a R$ 638,36.

Segundo a Anac, o preço do querosene de aviação, que pesa na composição de valores do bilhete, subiu de R$ 2,32 o litro em 2019 para R$ 5,11 neste ano. No recorte por valores pagos, cerca de 23% dos bilhetes vendidos no mês custaram até R$ 300. Quase 48% foram vendidos por até R$ 500 e 5% custaram mais de R$ 1.500.

Pelos dados da Anac, os cinco principais destinos domésticos foram São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Distrito Federal -quase 53% do total. São Paulo representou 24% das vendas, com uma tarifa média de R$ 592,12.

No recorte internacional, o preço médio da tarifa em outubro foi de US$ 818,21 (pouco mais de R$ 4.000 na conversão). O valor é 21% mais alto do que o praticado em 2019. Estados Unidos, Argentina, Chile e Portugal foram os destinos mais comercializados no mês.

Com informações da Folhapress, por Joana Cunha