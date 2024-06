Nota premiada terá sorteio neste sábado

Adiado pelo feriado de Corpus Christi, o sorteio do programa Nota MS Premiada referente ao mês de abril será realizado neste sábado (1º). A iniciativa distribui R$ 300 mil em prêmios.

A Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) adiou o sorteio porque a modalidade utilizaria o último concurso mensal da Mega-Sena como base para selecionar os ganhadores. No entanto, a loteria da Caixa Econômica Federal não realiza sorteios em feriados.

Neste sábado, concorrem ao prêmio todos os consumidores que incluíram os 11 dígitos do CPF (Cadastro de Pessoa Física) nas notas fiscais emitidas durante o mês de abril.

Do prêmio total, R$ 100 mil são divididos entre aqueles que acertarem seis dezenas, e R$ 200 mil entre os que acertarem a quina. Caso seja um dos premiados, o consumidor precisa se cadastrar no site do programa para receber os valores na conta bancária. Também é possível consultar na mesma página se foi um dos sorteados do mês, sem a necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas Clique aqui.

