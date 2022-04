Na inflação, melão está na dianteira, mas tomate pesou mais

Comprar frutas e legumes, usar aplicativos de transporte ou abastecer o carro. Tudo isso ficou mais custoso para o brasileiro em março, mostram os dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados nesta sexta-feira (8). O indicador oficial de inflação do país subiu 1,62% no mês passado. É a maior taxa para março em 28 anos, indicou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Entre os produtos que registraram as maiores variações de preços, houve predomínio de alimentos. O melão teve o avanço mais intenso da pesquisa: 35,18%. Em seguida, aparecem pimentão e cenoura, com altas de 33,12% e 31,47% em março. A cenoura, aliás, acumula disparada de 166,17% nos últimos 12 meses. É a maior inflação nesse recorte. Tomate (27,22%), repolho (26,72%) e mamão (19,51%) também ficaram mais caros em março.

Segundo analistas, a comida subiu com o clima adverso na largada do ano. Fortes chuvas no Sudeste e seca no Sul castigaram plantações, gerando reflexos sobre a oferta de alimentos e os preços finais.

Na combinação entre o tamanho do aumento e o peso na cesta de produtos, o tomate foi quem mais pressionou a alta de março.

Fora do grupo dos alimentos, o óleo diesel foi o item que mais avançou em março: 13,65%. Trata-se da sétima maior alta da pesquisa.

A carestia do diesel veio na esteira do mega-aumento dos combustíveis promovido pela Petrobras nas refinarias em 11 de março. O item também pressiona os alimentos, porque encarece o custo do frete no país, indicou o IBGE.

Conforme a metodologia do IPCA, nem sempre os produtos e serviços com as variações de preços mais intensas representam as principais influências sobre o resultado. Prova disso é que o índice de março foi pressionado especialmente pela gasolina. No mês passado, o combustível subiu 6,95%. O produto gerou impacto de 0,44 ponto percentual sobre o IPCA. Em outro reflexo do mega-aumento, o transporte por aplicativo teve a segunda maior alta fora dos alimentos: 7,98%.

A gasolina tem uma influência maior na cesta de produtos e serviços que são consumidos pelas famílias analisadas no indicador. Assim, mesmo subindo menos do que outros componentes, respondeu pelo principal impacto de toda a pesquisa.

No caso dos alimentos, a maior contribuição veio do tomate, segundo o IBGE. O item teve impacto de 0,08 ponto percentual no IPCA mensal.

Inflação em março, em %

Melão – 35,18

Pimentão – 33,12

Cenoura – 31,47

Tomate – 27,22

Repolho – 26,72

Mamão – 19,51

Óleo diesel – 13,65

Açaí – 13,6

Manga – 13

Melancia – 12,29

Maçã – 12,15

Banana d’água – 10,59

Cebola – 10,55

Uva – 9,8

Leite longa vida – 9,34

Óleo de soja – 8,99

Brócolis – 8,94

Alface – 8,87

Morango – 8,68

Transporte por aplicativo – 7,98

​Fonte: IBGE

Folhapress