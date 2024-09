Na contramão da deflação, sabão em pó aumenta 15,53% em uma semana

A notícia boa fica por conta da queda nos preços de itens de hortifrúti

No início deste mês os produtos de supermercados apresentaram um movimento inverso da inflação – a deflação. Na prática, o termo representa um alívio para o consumidor que tem a oferta de alguns produtos com preços menores, essas reduções foram observadas no setor de mercearia, hortifrúti e açougue. Entretanto, os produtos da seção de limpeza e higiene tem “teimado” em manter os preços elevados, como o sabão em pó e papel higiênico. Conforme constatou a pesquisa de preço do jornal O Estado, onde são comparados valores de 25 produtos.

A pesquisa é realizada semanalmente em seis unidades de comércios de Campo Grande. E revelou um aumento de 15,53% no preço do sabão em pó, em comparação com a pesquisa da sexta-feira (13) passada, quando a média de preço pago pelos consumidores era de R$ 24,06, saltando para R$ 29,90 nesta sexta (20). Os preços encontrados para o produto, oscilaram entre R$ 21,90 e R$ 25,90.

Os produtos de higiene pessoal mantiveram preços semelhantes com a semana anterior, por exemplo, o sabonete 90 g (lux) continua com a média de valores entre R$ 1,95 e uma diferença de preços de apenas 2,3%. O produto que mantém um valor menos acessível para os consumidores na categoria higiene é o papel higiênico folha dupla 12 rolos (Neve), o produto manteve valores semelhante a última pesquisa que marcava uma média de R$ 21,90, com valores mais acima custando de R$ 27,85 a R$ 32,99.

Na categoria produtos de limpeza determinados tiveram aumentos acima do esperado, como é o caso do sabão em barra 5 unidades (Ypê) que está custando R$ 14,99 em um mercado, e com os valores mais baratos registrando apenas R$ 8,90, e marcando uma variação de valores em 10%. O detergente líquido 500 ml (Ypê) e a esponja de aço 8 unidades (Bombril) continua sendo os produtos com os valores mais baratos para a limpeza de casa, com os valores chegando no máximo até R$ 4,29.

Setor da mercearia

O setor da mercearia marcou diversos aumentos nos preços, dentre os produtos que se destacam o arroz 5 kg (Tio Lautério) volta a custar R$ 28,90 após semanas em que o alimento se encontrava por preços mais baratos, o feijão 1 kg (Bem Tevi) que marca os valores entre R$ 6,49 e R$ 6,69 em todos os mercados analisados e a margarina c/sal 500 g (Qualy) que se encontra por até R$ 8,15.

O Óleo 900 ml (Concórdia) teve um leve aumento e pode ser adquirido por R$ 5,79 e o açúcar refinado 1 kg (União) retraiu nos preços, chegando aos clientes por R$ 5,89 em quase todas as redes de mercados. O café 500 g (Três corações) teve um leve queda em três mercados e pode ser encontrado por R$ 21,90 e registra uma variação de 22%.

Hortifruti

O tomate (kg) teve um salto nos preços nas redes de mercados, chegando a custar cerca de R$ 4,99 e marcando uma variação entre os estabelecimentos em até 4,18%. Já a banana (kg) foi o produto com o preço mais elevado dentro da sessão de hortifrúti, com uma média de preços registrados em R$ 6,75 e com valores chegando até R$ 7,99

A cebola (kg) e batata (kg) foram dois produtos que tiveram uma leve queda nos valores de compra, se tornando mais acessíveis para os consumidores. Os preços da cebola está com o valor mínimo registrado em R$ 2,85 e a máxima podendo chegar a R$ 5,39. Já a batata está custando cerca de R$ 5,99, podendo ser encontra por valores ainda mais baratos em algumas redes.

Carnes e Frangos

Diferentemente da semana anterior, o frango congelado (kg) teve uma queda nos valores e continua custando entre R$ 9,95 e R$ 11,55, com a diferença de preço nos mercados chegando em 10%. Já o coxão mole a vácuo (kg) mantém os preços elevados, com uma variação de 35% e com valores registrando uma media de R$ 33,90 até R$ 38,90.

Por João Buchara e Suzi Jarde

