Na Capital piso dos comerciários aumentou 10.95%

Uma boa notícia para os empregados no comércio de Campo Grande: O piso salarial da categoria foi reajustado em 10.95%, retroativo a 1º de novembro do ano passado. Com isso, os empregados em geral e caixas passaram a ganhar R$ 1.567,00 e os comissionados, R$ 1.722,00. A informação é de Carlos Sérgio dos Santos, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande – SECCG, que comemora os avanços positivos da negociação que ficou bem acima do acumulado da inflação.

O piso salarial de auxiliar do comércio e office boy/serviços gerais ficou estabelecido em R$ 1.414,00. Para os profissionais que ganham acima do piso salarial, o índice de reajuste de seus salários ficou em 6,70%. O vale alimentação também sofreu reajuste, passando para R$ 20,00.

“Foi um avanço essa negociação com a classe patronal. Sempre trabalhamos para que os nossos profissionais do comércio sejam valorizados não só com ambientes saudáveis para o exercício de suas funções como também salarialmente. Até por que, são eles os principais responsáveis pelas vendas e consequente aquecimento econômico do comércio”, afirmou Carlos Santos, lembrando que o acumulado da inflação nos 12 meses que antecederam a data base da categoria foi de 6.49% e que o reajuste de 10.95% é significativo, pois ficou muito acima da inflação.

