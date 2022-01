Na Capital, confiança do empresário tem maior índice em 13 meses

Em Campo Grande, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), registrou maior alta dos últimos 13 meses, com acréscimo acentuado em 136,7 pontos acima do esperado.

A informação foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com os dados, o aumento significativo já segue pelo terceiro mês seguido.

Para a economista da Fecomércio, Regiane Dedé, o quantitativo significa uma retomada para a economia local, após os prejuízos causados pela pandemia.

“São dados animadores que apontam uma perspectiva positiva do nosso empresário em relação à retomada da economia, mesmo em um mês em que predominam os gastos com impostos e despesas escolares, que motiva o consumidor a reduzir as compras”, explica.

Em janeiro, os três itens do Icec subiram, com destaque para o Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (172,6%), com a maior variação, seguido pelo Índice de Investimento do Empresário do Comércio (136,7%) e, com a menor variação, o Índice de Condições Atuais do Empresário do Comércio (116,8%).

A nível nacional, a expectativa para a economia brasileira é de que 48,4% acreditam que vai melhorar consideravelmente, enquanto 43%, apostam que deve melhorar um pouco.

Já em relação à expectativa de contratação de funcionários, a maioria (87,2%) pretende aumentar um pouco e 8,5% devem reduzir.