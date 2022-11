Na Capital, Campanha Nome Limpo, vai até o dia 9 de dezembro

Com objetivo de possibilitar a quitação de débitos, oferecendo condições facilitadas de pagamento, a 2ª Campanha começa essa semana e vai até o início do próximo mês em Campo Grande de e clientes da Capital e do interior de MS, podem negociar dívidas na modalidade presencial e online.

Participam da ação 14 empresas que se disponibilizam em negociar de forma rápida e com redução de juros e de multas e número de parcelas prolongadas.

Atendimento presencial

Na capital, clientes inadimplentes com contas de água e energia na poderão negociar diretamente na sede da ACICG, situada na Rua 15 de Novembro, 390, em frente à Praça Ary Coelho.

De 21 a 25 de novembro, a concessionaria Águas Guariroba realizará a negociação com seus consumidores. Na semana seguinte, de 28 de novembro a 2 de dezembro, a Energisa estará com atendimento na Associação Comercial.

Os clientes interessados em regularizar pendências financeiras com ambas as empresas deverão comparecer na entidade das 8h às 17h. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas.

Negociações online

A 2ª Campanha Nome Limpo Estadual começou dia 7 de novembro com conciliações online para regularização de dívidas. Empreendimentos dos setores educacional, financeiro, construção civil, moveleiro e de lazer estão atendendo exclusivamente por meio de audiências virtuais remotas que foram previamente agendadas pela ACICG.

São esperadas cerca de 300 audiências online até o encerramento da campanha, segundo a coordenadora da Campanha Nome Limpo, Paola Nogueira.

“Por meio de uma listagem fornecida pelos estabelecimentos, convidamos mais de 3 mil consumidores inadimplentes via e-mail, telefone, whats app e carta para regularizarem suas dívidas. Essas empresas contarão com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça que irá conduzir as audiências por videoconferência”, explica.

Participam nessa modalidade as empresas: Insted, Sicredi, Sesc, Sicoob, Ecopark e Serrana center, situadas em Campo Grande; Aems, Robemix concreto, Porto de areias e Espaço Vip, localizadas em Três Lagoas; e Lojas Oriente, de Naviraí; e Ruth Store, de Camapuã.

Resultados

A expectativa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) é negociar R$ 5,5 milhões este ano e atender mais de 1,5 mil pessoas.

Na visão do presidente da ACICG, Renato Paniago, a campanha é mais uma oportunidade para auxiliar empresas e consumidores e, também, fortalecer a economia local.

“As negociações realizadas possibilitam às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos e, ainda, contribuem para o aquecimento do mercado para as compras de Natal, fazendo com que o dinheiro volte a circular na economia”, declara.

Em 2021, a Campanha Nome Limpo recuperou mais de R$ 3 milhões em Mato Grosso do Sul. Desde sua criação, foram mais de R$ 303 milhões devolvidos para as empresas participantes.