Mulheres empreendedoras alinham maternidade com os negócios 

Neste Dia Das Mães, Adriana, Gisela e Vera compartilham sobre privilégio de trabalhar ao lado dos filhos

A maternidade é um elo natural entre mães e filhos e filhas. E é justamente, o elo da confiança que leva ao empreendedorismo familiar administrado por empresárias de Campo Grande. A parceria que começou desde a gestação, hoje em dia se transformou em negócio para Gisela Nantes D’avila. Tudo começou quando ela e sua filha, Elza D’avila iniciaram em 2020 a produção de ovos de Páscoa.

“Sempre fazemos tudo juntas, e no trabalho não seria diferente. Gostamos de trabalhar juntas porque confiamos uma na outra, temos mais liberdade, conhecemos os gostos e o jeito de cada uma”, ressalta Gisela. Com o sucesso das vendas de ovos de chocolate, mãe e filha passaram a produzir outras sobremesas em épocas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, etc.

Em 2021, Elza decidiu abrir uma loja de roupa, e claro, que ela não deixou de lado sua principal parceira de negócio. “Daí nasceu mais um negócio que tocamos juntas, sempre viajamos juntas para as compras das mercadorias, fazemos as escolhas e eu a ajudo nas vendas”.

Para a empreendedora Gisela, poder trabalhar com a filha é um privilégio. “É um presente de Deus trabalhar ao lado dela. Tenho uma filha de ouro, bem responsável”.

Há 14 anos, na Feira Central de Campo Grande, a empresária Adriana Martins, atua na ‘Pamonharia da Adriana’ ao lado dos filhos Matheus Barbosa Martins, de 19 anos, e o caçula, Thiago Barbosa Martins, de 16 anos. No negócio as funções são distribuídas, resultando na renda máxima da família.

“A venda com as pamonhas e outros alimentos começou mesmo em 2005, só depois passamos a atender na Feira Central, aos sábados. A escolha de trabalharmos juntos é gratificante”.

No Brasil, cerca de 90% das empresas têm perfil familiar, sendo responsáveis por 75% da mão de obra do país, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Estas empresas familiares desempenham um papel significativo na economia, contribuindo com mais da metade do PIB (Produto Interno Bruto).

Filhos que inspiram

Motivada pelo filho, a parceria de negócios entre Vera Lúcia Britez Insfran e seu filho, Willian Britez, começou quando ela decidiu que gostaria de empreender após a aposentadoria. Atualmente, a marca Vera’s Bar é o sucesso da família. “Nós temos um bar e choperia, a ideia do bar surgiu justamente dele, eu tinha uma vontade de investir em algo, e ele me direcionou para algo que poderia trazer resultados. Desde a ideia, até a execução de fato, sempre estivemos juntos. Inauguramos em 2020 e desde então, meu filho me auxilia dentro da empresa”.

Willian, que também é médico veterinário formado, inaugurou com a mãe em 2020, a choperia e restaurante na Avenida Bom Pastor. “Trabalhar com os filhos, é reconfortante, uma vez que tenho uma pessoa a qual eu possa contar, apesar de sermos pessoas diferentes com ideias diferentes, nosso objetivo é o mesmo”, reforça a empresária

“Abrir o Vera’s Bar me deu um novo sentido. Conheci novas pessoas, novos desafios que me tiraram da zona de conforto, aprendi coisas novas, eu uma bancária por mais de 30 anos, de repente era dona de um estabelecimento comercial, na Avenida Gastronômica da cidade, a sensação de que tudo poderia dar errado.

Mas com o apoio não só do meu filho, como do meu marido também foram imprescindíveis para chegar onde estamos hoje. Ainda temos muito a crescer, a se desenvolver, mas graças ao Vera’s Bar, tenho minha família próxima, trabalhando juntos e buscando o fortalecimento dessa união e principalmente, da marca ao qual criamos”.

Por Suzi Jarde

