MSGÁS prevê investir R$ 35 milhões em expansão de redes

A MSGÁS (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) prevê investimento de R$ 35 milhões, com a construção de 34 quilômetros de redes de ramais de distribuição de gás natural e mais de 3.500 ligações para os clientes do Estado no Plano de Investimentos 2023-2028. O documento foi apresentado na última terça-feira (11).

Para o presidente da empresa, Rui Pires, as ações que estão sendo realizadas pela companhia são para a expansão de investimentos e para o aumento no volume de clientes. “Atendemos, hoje, 14,5 mil unidades consumidoras, nos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e cogeração e nosso projeto é continuar com a política de expansão preconizada pelo governador Eduardo Riedel”, afirmou.

Inclusive, em Campo Grande, desde a avenida Ministro João Arinos estão sendo construídos 5 quilômetros de ramais, até a saída para Três Lagoas.

Na data, foram discutidas também as medidas para ampliar a viabilização do uso do gás natural em todos os setores da economia, com destaque para o setor de celulose e os novos empreendimentos que estão se instalando no Estado.

O secretário Jaime Verruck enalteceu o papel da MSGÁS no desenvolvimento econômico de MS. “O governo Riedel colocou a importância do gás como fator de desenvolvimento econômico e social. Com a expansão de ramais na Capital, os resultados já apareceram e temos metas audaciosas de crescimento. Não só na Capital mas também na interiorização dos serviços. Temos uma forte presença, principalmente em Três Lagoas, mas vamos expandir com projetos em cidades como Dourados, Sidrolândia e outras. MS está no caminho certo, dentro da linha do governo, que busca um Estado desenvolvido, sustentável e com inclusão das pessoas”, finalizou.

Além disso, durante a reunião, foi apresentada a programação dos 25 anos da companhia, comemorados no mês de maio, como é o caso do “1° Circuito Gastronômico CG – Edição Sabores da Terra” que tem por objetivo fomentar o setor e valorizar a diversidade da culinária regional. O evento será realizado de 18 de abril a 7 de maio.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

