MS Trifásico: sistema de distribuição de energia deve implantar 2 mil km de rede em MS

O Governo do Estado, em parceria com a Energisa, lançou na quinta-feira (19), o programa MS Trifásico, que visa expandir a infraestrutura energética para propriedades rurais sul-mato-grossenses, potencializando a agricultura familiar e o investimento no desenvolvimento econômico do campo.

O programa prevê um investimento de R$ 172 milhões para a implantação de aproximadamente dois mil quilômetros de rede elétrica trifásica, além da instalação de quinhentos transformadores, o que melhorará a qualidade de vida de mais de 15 mil produtores beneficiados com a ampliação das redes de energia.

O evento reuniu autoridades que falaram sobre a importância do acesso à energia para a população rural. Jaime Verruck, secretário de Estado de Mato Grosso do Sul, falou sobre a implementação do programa, que já vem sendo discutido há anos, mas somente em 2026 será colocado em prática. “É um programa caro de ser implantado, é um programa demorado para se fazer. Mas o governador Eduardo Riedel já vem implementando-o com todas as autoridades. Tomou a decisão de que, se pensamos em levar a agricultura familiar do Estado de Mato Grosso do Sul para outro patamar, não temos como fazer isso sem ter, em todos os nossos assentamentos, energia trifásica. Então, para que possamos avançar, para que possamos industrializar, tantos de vocês que hoje já fazem a industrialização, precisamos ter energia de qualidade e precisamos fazer isso com trifásico”, afirma o secretário.

O governador Eduardo Riedel, relembrou o primeiro acordo firmado entre o Governo do Estado e Federal, há 20 anos, que levou energia à população rural. “Fizemos o Ilumina Pantanal, um programa revolucionário que levou energia para três mil famílias que não tinham acesso ao mínimo, porque não passavam ali redes de energia. Então, quer dizer que é escolha dessas famílias?Estão condenadas a não ter uma geladeira, um ar-condicionado, um ventilador? A gente não pode aceitar isso. Fomos buscar, na tecnologia e na capacidade de investimento, um programa do qual participaram a Energisa e os governos para que pudéssemos entregar esse sistema moderno e atual no Pantanal. E hoje é a mesma coisa que estamos fazendo”, afirma Riedel.

Em Mato Grosso do Sul, existem cerca de 71 mil agricultores familiares, sendo 28% agricultores tradicionais, 19% povos indígenas, 49% assentados, 2% piscicultores e 1% quilombolas, que compõem a base da agricultura familiar do Estado. Sem a distribuição de energia, esses produtores ficam restritos em sua capacidade produtiva, enfrentam a inviabilidade de novos empreendimentos rurais e a estagnação econômica local.

A implementação será realizada no período de 2026 a 2028, dividida em três etapas. Na primeira fase, ainda neste ano, o programa terá investimentos de aproximadamente R$ 38,9 milhões, beneficiando 2.582 clientes rurais e 25 assentamentos nos municípios de Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Maracaju, Nioaque, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, com impacto direto estimado em 7.746 pessoas.

Por Ian Netto