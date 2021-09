MS teve três municípios entre os 20 maiores produtores do Brasil

Cidades tiveram 2,43% da participação da soja nacional no ano passado

Mato Grosso do Sul teve 3 de seus municípios entre os 20 maiores produtores de soja do país. Maracaju (11º), Ponta Porã (15º) e Sidrolândia (19º) contribuíram com cerca de 2,43% da produção nacional quando consideradas suas 2,955 milhões de toneladas somadas.

O município com a maior produção de soja ainda é Maracaju, tendo produzido 1.168.200 t de soja em 2020. Um aumento de 31,20% em relação a 2019 (890.400 t). Ganha destaque em 2020 Ponta Porã, cuja produção subiu 37,31%, partindo de 681.500 t em 2019 para 936.000 t em 2020. Assim, a cidade passa ser a segunda maior produtora de soja do Estado, assumindo o lugar de Sidrolândia (851.000 t em 2020).

Já o valor da produção das principais culturas do Estado somou R$ 29,5 bilhões, com crescimento de 53,6% em relação ao ano anterior (R$ 19,2 bilhões). Com a valorização do dólar perante o real, houve também um avanço na demanda externa desses produtos, o que impactou diretamente nos preços das principais commodities, que apresentaram significativo aumento ao longo do ano. Como resultado, os dez principais produtos agrícolas, em 2020, apresentaram expressivo crescimento no valor de produção, na comparação com o ano anterior

Entre as culturas agrícolas que mais contribuíram para esse crescimento em MS, destaque para a soja, principal produto da pauta de exportação nacional, que alcançou a marca de 10,9 milhões de toneladas,gerando R$ 14,3 bilhões em valor bruto, o que representou um acréscimo de 50,5% perante a safra anterior, que havia registrado retração no volume produzido. A produção de milho no Estado, que obteve incremento de 8% na produção, apresentou novo recorde, atingindo 10,7 milhões de toneladas, que geraram um valor bruto de R$ 9 bilhões, número 109,3% superior ao registrado no ano anterior.

Municípios

O município de Maracaju permanece com o maior valor da produção agrícola no Estado, dobrando seu valor com R$ 3,33 bilhões, seguido por Ponta Porã

(R$ 2,36 bilhões), Sidrolândia (R$ 2,03 bilhões), Dourados (R$ 1,67 bilhão) e Rio Brilhante (R$ 1,60 bilhão). No país a cidade ocupa a 8ª posição de mais rica.

Novamente a produção agrícola nacional atingiu números recordes no ano. Os bons resultados alcançados nas últimas safras, aliados aos preços compensadores das principais commodities, em virtude da elevada demanda do mercado internacional e do câmbio favorável, colaboraram para que houvesse ampliação das áreas plantadas de soja, milho e algodão, mandioca e feijão, além de maiores investimentos nos cultivos agrícolas. Somados a

isso, fatores climáticos positivos colaboraram para o bom desenvolvimento dos grãos.

Área plantada em MS cresceu

A área plantada ou destinada à colheita no Estado em 2020 foi de 5.956.938 hectares, um aumento de 2,76% em relação ao ano anterior. Entre os principais produtos, obtiveram aumento de área plantada as culturas de soja (8,3%), de mandioca (6,89%), e de trigo (29,07%). Em contrapartida, apresentaram redução na área plantada o milho (-0,53%) e a cana-de-açúcar (-8,4%).

A safra de 2020, em MS, foi 7,36% superior à de 2019 – o equivalente a 733.402 toneladas –, atingindo a marca de 10,6 milhões de toneladas, sendo o novo recorde da série histórica que se iniciou em 2003. O rendimento médio da produção chegou a 5.422 kg/ha, representando um aumento de 7,92%. A área plantada foi de 1.973.409, 0,53% menor que a do ano imediatamente anterior. Entre os cinco maiores estados produtores de milho, apenas Goiás e o Paraná apresentaram queda de produção, com 1,17% e 4,43% respectivamente.

(Texto: Rosana Siqueira)