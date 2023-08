MS tem o primeiro ganhador da conta de luz grátis por dois anos

A promoção da Energisa, que oferta dois anos de contas pagas para faturas de até R$ 250 mensais, que foram pagas pelo Pix, fez o primeiro ganhador em Mato Grosso do Sul, conforme nota da concessionária de energia elétrica.

O contemplado foi o advogado Valdemir Teodoro de Freitas. Morador de Aparecida do Taboado, ele estava em Campinas, São Paulo e ficou surpreso com a notícia. “Um pouco antes de aderir à promoção, fui sorteado em uma promoção de um restaurante em Aparecida, e olha que fui o último a chegar”, conta Valdemir que se considera uma pessoa de sorte.

O gerente comercial da Energisa MS, Artur Gandra, destaca o compromisso da empresa com a valorização de seus clientes adimplentes. “Queremos incentivar os consumidores a aproveitarem os benefícios de manter as contas de luz em dia. Além de ser uma empresa inovadora, a campanha reforça ainda, as facilidades de pagamento oferecidas para os clientes”, explica.

Atualmente, em média, cerca de 27% dos pagamentos de contas de energia são via PIX na Energisa. “Isso confirma que o cliente quer mais comodidade no seu dia a dia e a Energisa está atenta às expectativas dos clientes. Com as facilidades dos canais digitais e adesão dos clientes à última campanha, conseguimos aumentar em 280 mil cadastros para pagamento somente com PIX”, diz a gerente de Recursos Financeiros da Energisa, Cristiana Rios.

A campanha é uma extensão da primeira ação realizada de 2021 a 2022 quando a empresa premiou clientes com um ano de conta grátis. Na última edição da promoção, realizada entre 2021 e 2022, a Energisa premiou 87 clientes dos 11 estados onde atua, totalizando mais de R$ 400 mil em descontos nas contas de energia. Neste ano, os clientes poderão concorrer a até R$ 6 mil que serão divididos em descontos mensais na conta de luz por até dois anos.

A promoção vai até 15 de janeiro de 2024 e os clientes podem se cadastrar até dezembro deste ano pelo site https://pix.energisa.com.br/, nos totens de atendimento das agências, na Gisa em https://gisa.energisa.com.br/ ou pelo App da Energisa.

Como pagar com Pix

Independentemente da fatura ser impressa ou digital, gerada pelo app Energisa On ou WhatsApp da Gisa, o cliente pode utilizar o pix para efetuar o pagamento. Na impressa, basta abrir o aplicativo do seu banco pelo celular, selecionar “Pix” e depois, “pagar via QR Code”. Em seguida, apontar a câmera para o QR Code da conta, conferir se as informações estão corretas e confirmar. Pelo app, é só acessar o aplicativo, clicar em “pagar” e depois em “Pix copia e cola”. Depois, no aplicativo do banco, colar o código e dar sequência ao pagamento.

Com informações da Assessoria