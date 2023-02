MS tem número recorde em abertura de empresas em 2023

Mato Grosso do Sul está em um bom momento para quem deseja empreender. Isso porque em 2023 houve novo recorde na abertura de empresas no Estado, de acordo com balanço divulgado pela Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), divulgado nesta quinta-feira (23).

Segundo o balanço, foram abertas 744 empresas em janeiro, número 10,4% superior ao apurado no mesmo mês do ano passado (674). O resultado já era esperado e vem numa sequência de bom desempenho da economia sul-mato-grossense, ponderou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, pasta à qual a Jucems está vinculada.

No ano passado Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 9.602 empresas, número 3.55% acima do registrado em 2021, quando 9.273 novas firmas foram abertas e que já era recorde.

Entre as medidas adotadas pelo Governo durante a pandemia, ele cita a dilatação dos prazos para pagamento de financiamentos e de impostos, tratativas com as empresas para manter os postos de trabalho, garantia de circulação das mercadorias, revisão de alíquotas, entre outras.

Na distribuição por setores da economia, os “Serviços” responderam por 73,39% do total de empresas abertas em janeiro (546), seguidos pelo Comércio (23,92%, ou 178 empresas) e Indústria (2,69%, totalizando 20 empresas). Na distribuição geográfica, Campo Grande lidera com 298 empresas seguido de Dourados (74), Três Lagoas (34), Ponta Porã (23), Naviraí e Nova Andradina (19 cada), Chapadão do Sul, Corumbá e Maracaju (16) e Paranaíba (15).

