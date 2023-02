MS quer estreitar negócios e ampliar exportações para Índia

País asiático é o 4° maior comprador da indústria de Mato Grosso do Sul

Com o intuito de ampliar as exportações de produtos sul- -mato-grossenses para a Índia, um grupo empresarial irá ao país asiático em março deste ano. O principal compromisso da missão empresarial será a visita a uma feira de alimentos e bebidas em Nova Déli, entre os dias 14 e 18 de março.

Os detalhes da viagem foram acertados na última segunda-feira (30) durante encontro entre o presidente da Fiems, Sérgio Longen; o presidente da CCIB (Câmara de Comércio Índia-Brasil), Leonardo Ananda Gomes; e o secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck. O encontro foi realizado no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, e contou com a presença de empresários e autoridades.

Verruck explica como o Governo do Estado tem atuado para fomentar a relação comercial entre Mato Grosso do Sul e a Índia.

“As exportações industriais têm crescido muito, mas ainda temos uma relação pequena com a Índia, tanto de exportação como de importação. Um dos objetivos é diversificar a pauta de exportações e também atrair investidores indianos a Mato Grosso do Sul. Queremos ampliar mercado, ampliar investimentos e levar empresários sul-mato-grossenses a conhecer novos mercados. O Governo do Estado é parceiro da Fiems e da Câmara de Comércio Índia-Brasil”, afirma Verruck.

O acerto da missão é o desdobramento de um primeiro encontro entre representantes da Fiems e de empresários indianos que ocorreu no mês de dezembro do ano passado. Sérgio Longen destacou que a missão representa uma grande oportunidade para as indústrias sul-mato-grossenses.

“Entendemos que estreitar as relações comerciais com a Índia é um avanço importante para as indústrias do Estado. Discutimos uma missão agora em março até a Índia, com a participação do Governo do Estado e de algumas empresas do ramo de alimentos e bebidas. É muito importante avançarmos nesse comércio bilateral”, concluiu Longen.

Além disso, Leonardo Ananda Gomes reforçou o convite ao empresariado local para conhecer as potencialidades econômicas da Índia. Essa missão representa o primeiro passo nessa imersão de Mato Grosso do Sul na Índia.

“Existe muita sinergia entre as duas partes, e tenho certeza de que a participação da Fiems e do governo do Estado nessa feira vai ser fundamental para o crescimento dessa relação”, afirmou o presidente da CCIB.

Exportação

Conforme o Radar Industrial da Fiems, a Índia é o 4° maior comprador da indústria do Estado, ficando atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Holanda.

Em 2022, as vendas da indústria sul-mato-grossense para o mercado indiano alcançaram o equivalente a US$ 181,4 milhões, indicando crescimento de 325%, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Os principais produtos comprados de Mato Grosso do Sul pela Índia no ano passado foram – óleo de soja bruto, açúcar e couro bovino. Já os principais produtos exportados pela Índia para o Estado no mesmo período foram produtos têxteis, máquinas, aparelhos elétricos e suas partes e produtos químicos.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.