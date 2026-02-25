MS lidera demanda por crédito empresarial no Brasil em 2025, aponta Serasa Experian

Mato Grosso do Sul foi o estado brasileiro com a maior demanda por crédito empresarial em 2025, registrando avanço de 21,7%, segundo o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian, divulgado nesta quarta-feira (25).

Além de Mato Grosso do Sul, também se destacaram no ranking de crescimento os estados de Roraima (19,0%), Mato Grosso (16,2%), Amazonas (15,6%) e Santa Catarina (14,5%). Na outra ponta, as menores variações foram observadas em Rondônia (7,0%), Alagoas (6,3%), Rio de Janeiro (4,6%), Espírito Santo (2,0%) e Pernambuco (1,6%).

O levantamento mostra que todo o Brasil apresentou aumento na procura por crédito em 2025 na comparação com 2024, com alta nacional de 9,8%. O resultado indica uma aceleração significativa frente ao crescimento de 2,2% registrado no fechamento do ano passado.

As MPEs (micro e pequenas empresas) foram as principais responsáveis pelo avanço ao longo de 2025, com crescimento de 10% na demanda por crédito. Na sequência aparecem as empresas médias, com alta de 5,6%, enquanto as grandes companhias tiveram a menor variação, de 2,8%.

Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o movimento reflete as dificuldades enfrentadas especialmente pelos pequenos negócios. “Esse movimento foi mais evidente entre os pequenos negócios, para os quais o crédito tem sido fundamental para sustentar o fluxo de caixa em um cenário de juros elevados e atividade econômica mais fraca, que simultaneamente aumenta o custo do endividamento e comprime a receita das empresas”, explicou.

O desempenho de Mato Grosso do Sul reforça o protagonismo do estado no cenário econômico nacional em 2025, especialmente no acesso ao crédito como ferramenta de sobrevivência e manutenção das atividades empresariais.

