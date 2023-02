MS ganha 744 novos empreendimentos em janeiro

Setor de serviços foi responsável pela maior contribuição, com 73,99%

Mato Grosso do Sul ganhou 10,4% de empresas a mais em janeiro deste ano. O percentual é referente a 744 novos empreendimentos contra 674 no mesmo período do ano passado. Os dados são do levantamento realizado pela Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul).

A Capital aparece na liderança com o maior número de estabelecimentos, sendo 298. Na sequência está Dourados, com 74; Ponta Porã, 23; Naviraí e Nova Andradina (19 cada) e ainda Chapadão do Sul, Corumbá e Maracaju (16); e Paranaíba (15).

O empresário Riad Razuk, proprietário do espaço Jardim Central, localizado no Jardim dos Estados, é um dos que vêm contribuindo para o resultado positivo no Estado. Atuante no setor de serviços, sendo este o responsável pelo maior número de novos negócios, Riad conta que tem colhido bons frutos oferecendo uma experiência gastronômica ímpar aos campo-grandenses.

Ambiente agradável com nuanças rústicas, porém sofisticadas, e clima tranquilo, ele explica que como Food Hall o local funciona com várias lojas voltadas para a gastronomia.

“Serão 12 empresas com no mínimo seis funcionários, fora os indiretos. Já o empreendimento em si conta com 10 colaboradores.”

O empresário ainda ressalta que, em razão do horário de funcionamento, das 10h às 22h todos os dias, o estabelecimento gera diversos postos de trabalho pela necessidade da divisão de turnos.

Otimista, Riad conta que confia no rendimento do setor. “Acreditamos muito no potencial do negócio. Já tínhamos tido negócio no ramo do entretenimento, mas há muitos anos estávamos em outras áreas e agora retornamos”, detalhou.

Representante da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila destaca dados do Boletim Econômico da Prefeitura de Campo Grande. “O número de empresas em operação (com fins lucrativos) teve aumento de 8,5% (cerca de 10 mil) atingindo 117,7 mil em Campo Grande, representando 41,2% do quantitativo total do Estado.”

Levantamento

No acumulado do ano anterior foram 9,6 mil novas empresas, ao passo que em 2021 foram 9,2 mil, ou seja, elevação de 3,55%.

O setor de serviços lidera no ranking econômico, tendo contribuído com 73,99% do total de novos empreendimentos (546). Em segundo lugar está o comércio. Pujante, colaborou com 178 empresas (23,92%) e em terceiro, a indústria, contabilizando 20 novos negócios em janeiro deste ano.

O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, ponderou sobre o cenário. “O resultado já era esperado e vem numa sequência de bom desempenho da economia sul-mato-grossense. Medidas de incentivo e proteção dos negócios adotados pelo Governo do Estado durante a pandemia COVID-19 foram fundamentais para preparar a retomada do crescimento econômico”, frisou Verruck, responsável pela pasta que a Jucems integra.

