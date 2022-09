MS está entre os estados com menos beneficiários do Auxílio

Mato Grosso do Sul é o 7° estado que menos tem beneficiários do Auxílio Brasil. Em setembro 203,7 mil famílias foram contempladas, com o valor de, pelo menos, R$ 600, totalizando R$ 123,8 milhões. Os dados foram repassados pelo Ministério da Cidadania. Somente na Região Centro-Oeste foram pagos R$ 659,4 milhões.

Das 27 unidades da Federação, Roraima é o estado que menos recebe a ajuda, com 64.851 famílias contempladas. Em seguida estãoAmapá (119.550) e Rondônia (120.760).

Já os estados com maior número de contemplados são: Bahia (2.537.318), São Paulo (2.483.656) e Rio de Janeiro (1.742.761).

Na visão da economista do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), Andreia Ferreira, as famílias estão tendo de se desdobrar para multiplicar o valor do auxílio.

“Com o auxílio, quando sobra dinheiro, costumam aproveitar dias de promoções em supermercados, compram produtos perto do vencimento por um valor menor e a são forçadas a realizar mudanças nas marcas de produtos que ainda há a redução na volumetria dos objetos sem a redução do preço”, explica.

Recorde

Neste mês, o programa do governo federal registrou um novo recorde. Pela primeira vez, 20,65 milhões de famílias tiveram acesso ao repasse. Se comparado ao mês passado, quando 20,2 milhões de famílias receberam o benefício, a alta é de 2,2%, o que corresponde a mais de 450 mil famílias.

De acordo com o levantamento do ministério, apenas na Região Centro-Oeste são mais de 1,08 milhão de famílias que foram beneficiadas pelo crédito em setembro.

Calendário

O início dos pagamentos é referente ao NIS (Número de Inscrição Social). O crédito para o final 1 foi disponibilizado ontem (19); hoje (20) será o final 2; e assim sucessivamente. O cronograma escalonado de repasses segue de acordo com o calendário oficial até 30 de setembro, com o repasse total para o mês de R$ 12,47 bilhões e com o valor médio do benefício de R$ 607,52.

Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil disponibilizado pelo governo federal é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para receberem o crédito, as famílias precisam estar habilitadas e atender aos critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único) nos últimos 24 meses e não podem ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases federais.

A seleção é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil.

Por Mariana Romualdo – Jornal O Estado de MS

