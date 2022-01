MS-352 recebe segundo lote do contrato para pavimentação de 24 mil quilômetros

A pavimentação da MS-352, no município de Terenos, vai receber o reforço orçamentário previsto para a segunda etapa da obra, conforme publicado no Diário Oficial do Estado ontem (14). O extrato de contrato do segundo lote totaliza R$ 44,6 milhões. O segundo lote corresponde a 24,910 quilômetros de pavimentação até o entroncamento com a MS-447.

Porém, a segunda fase da obra ainda espera a publicação da Ordem de Serviços. De acordo com o fiscal da obra, Franz Leone de Oliveira Chaves, aproximadamente 1/3 da terraplanagem já foi executada, e quase 2 quilômetros já receberam o piche. Da primeira parte, 20% do total da obra já foram executados.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, destaca a importância do investimento para o Estado. “Mais do que simplesmente asfalto estamos falando de criar ferramentas para o desenvolvimento do Estado, como neste caso em que o pavimento garante tanto a segurança para quem transita, como maior agilidade e economia para aquisição de insumos e escoamento da produção. Neste sentido, a roda de desenvolvimento traz empregos e renda à população”, afirmou.

(Com assessoria)