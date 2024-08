Mesmo com frio, ambulantes comemoram vendas aquecidas durante desfile cívico, em Campo Grande

Com a chegada de mais um onda de frio no último fim de semana, derrubando as temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul, vendedores ambulantes estavam na expectativa de como seriam as vendas durante o desfile cívico, em comemoração aos 125 anos de Campo Grande, celebrados nesta segunda-feira (26)

Vendedores ambulantes que estavam na Rua 13 de Maio, onde o desfile foi realizado, afirmam que as vendas estavam satisfatórias, mesmo com os termômetros na casa dos 7ºC no início da manhã.

Dona Lene, que vende churros, disse que as vendas começaram bem, desde que o público começou a chegar.

“Sou ambulante há anos, e com isso, estou todo ano nos desfiles trabalhando. Este ano as vendas já começaram bem, mesmo com o frio, os churros estão saindo bastante, a criançada adora. Acho que o friozinho da até mais fome no pessoal”, disse dona Lene.”

Para Nadir Pinheiro, que comercializa doces e salgados, o cenário não foi diferente. A comerciante explica que, mesmo que o frio espante o público, ele também faz com que as pessoas consumam mais alimentos.

“Eu e meu esposo vendemos comidas desde 1985. Todo ano estamos no desfile, seja no 26 de agosto ou 7 de setembro. O frio é um pouco mais difícil mesmo, tem gente que deixa de vir, mas os que vêm comem bastante. Mesmo com o friozinho de hoje estamos trabalhando bem. Parece que é no frio que o povo come”, brincou ela.

O desfile cívico de em comemoração ao aniversário de 125 anos de Campo Grande conta com a participação de 54 entidades, tanto militares quanto civis. Aproximadamente 5 mil pessoas estarão envolvidas no evento, que espera atrair um público estimado de 20 mil pessoas, mantendo a média dos anos anteriores.

Com informações da repórter Brenda Oliveira

