Mercado projeta IPCA de 5,24%, PIB em alta e dólar a R$ 5,72 ao fim de 2025, aponta Boletim Focus

Estimativa para o crescimento da economia sobe e expectativa de inflação recua pela quarta semana seguida

O mercado financeiro voltou a melhorar as projeções para a economia brasileira em 2025. As estimativas indicam queda na inflação, crescimento mais robusto do Produto Interno Bruto (PIB) e dólar um pouco mais barato. Os dados constam no Boletim Focus, divulgado no último domingo (22) pelo Banco Central.

Pela quarta semana consecutiva, as expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) — considerado a inflação oficial do país — recuaram. A projeção é de que o IPCA feche 2025 em 5,24%. Na semana passada, a estimativa era de 5,25%, e há quatro semanas estava em 5,5%. Para os anos seguintes, as projeções seguem estáveis: 4,5% em 2026 e 4% em 2027.

O mercado também revisou para cima as expectativas de crescimento da economia. A projeção para o PIB de 2025 subiu de 2,2% para 2,21%. Há quatro semanas, a expectativa era de 2,14%. Para 2026 e 2027, a previsão é de crescimento de 1,85% e 2%, respectivamente.

A taxa básica de juros (Selic), atualmente fixada em 15% após o último aumento do Comitê de Política Monetária (Copom), deve começar a recuar nos próximos anos, segundo as projeções. A expectativa é de que a Selic caia para 12,5% em 2026 e atinja 10,5% em 2027.

O boletim também aponta leve melhora na expectativa para o câmbio. A previsão é de que o dólar feche 2025 cotado a R$ 5,72, abaixo dos R$ 5,77 estimados na semana anterior e dos R$ 5,80 projetados há um mês. Para 2026, a expectativa é de dólar a R$ 5,80 e, para 2027, em R$ 5,75.

O Boletim Focus reúne as expectativas de mais de 100 instituições financeiras e serve como um termômetro das projeções do mercado para os principais indicadores da economia brasileira.

