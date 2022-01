Mercado cripto despenca e bitcoin vai ao menor preço desde agosto de 2021

Pela segunda vez este mês, o caiu para níveis abaixo dos 40 mil dólares, atingindo 38.378 na manhã desta sexta-feira, 21, o menor valor desde agosto de 2021. O preço da criptomoeda caiu mais de 9% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap.

O preço do ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, também caiu quase 12%, atingindo 2.789 dólares. Outras redes de primeira camada, como Solana e Cardano, também despencaram, registrando quedas de 14% e 12%, respectivamente.

De acordo com a CoinGlass, portal especialista em dados agregados, houveram quase 600 milhões de dólares em liquidações nas últimas 12 horas. O bitcoin liderou com 250 milhões de dólares, seguido pelo ether com 163 milhões e SOL com 10,9 milhões de dólares.

Entre as corretoras de criptomoedas, a Binance liderou com liquidações de 173 milhões de dólares, 91% delas sendo de posições compradas. A asiática Okex foi a próxima, com 170 milhões de dólares, e a maioria também de posições compradas.

(Com informações Exame)