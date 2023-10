Mercadão Municipal de Campo Grande celebra 65 anos com energia sustentável

O Mercado Municipal Antônio Valente, mais conhecido como Mercadão Municipal de Campo Grande, completa 65 anos de história este ano com um marco importante em prol da sustentabilidade. Através de uma parceria entre a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agems) e a Energisa, o centro comercial foi equipado com um novo sistema de energia fotovoltaica, promovendo a redução de custos e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

A inauguração do novo sistema contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel, que destacou a importância do desenvolvimento sustentável. Ressaltando a palavra “eficiência”, o governador enfatizou que a construção conjunta desse sistema representa ganhos econômicos para a população e reforça o comprometimento do Mato Grosso do Sul com a sustentabilidade.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, ressaltou que o projeto de eficiência energética já beneficiou importantes centros comerciais e históricos da cidade, como o Camelódromo e a Feira Central, e apontou que outros locais poderão ser contemplados futuramente. Ele também propôs um desafio ambicioso: a criação de uma avenida cultural direta que conecte os três maiores centros populares da região.

A Energisa, representada pelo diretor-presidente Marcelo Vinhaes e o presidente do conselho do grupo, Ivan Muller Botelho, destacou a importância do novo projeto para a sociedade de Campo Grande. Com aproximadamente 5 mil visitantes diários, o Mercadão é um ícone cultural e turístico na capital sul-mato-grossense.

O investimento total para a implementação do novo sistema gerador fotovoltaico e a instalação de condicionadores de ar foi de R$ 166.599,13, o que resultará em uma economia de aproximadamente 41,39 MWh/ano no consumo de energia elétrica. O presidente do centro comercial, Cleuber Linares, afirmou que essa mudança representa uma nova realidade para o Mercadão, pois agora eles têm um sistema que gera 100% de energia limpa na área comum do local.

Sobre o Mercadão

O Mercadão Municipal de Campo Grande ocupa uma área de 2.051,70 m², abrigando 144 bancas e 77 boxes. Conhecido por oferecer produtos típicos da cultura sul-mato-grossense, o espaço é um ponto turístico muito visitado na capital, proporcionando aos visitantes uma verdadeira experiência repleta de cheiros, cores, sabores e identidade da região.

Ronald Kanashiro, comerciante com anos de experiência no Mercadão, expressou seu entusiasmo em relação ao projeto, destacando os benefícios tanto para os comerciantes quanto para a população em geral. Segundo ele, essa iniciativa não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas também possibilita melhorias para o centro comercial, fortalecendo a qualidade e a tradição que o Mercadão carrega há décadas.

Com Informações da Agems

