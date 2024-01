Mega-Sena acumula e próximo prêmio será de R$ 21 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.675 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (13) à noite em São Paulo – 01, 26, 31, 34, 42 e 45. Ficam acumulados para o próximo concurso R$ 21 milhões.

A quina teve 19 ganhadores que receberão o prêmio individual de R$ 125.186,63. Cada um dos 2.148 acertadores da quadra receberá o valor de R$1.581,90.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (16). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Com informações da Agência Brasil

