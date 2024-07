Mato Grosso do Sul registra saldo positivo de 1,9 mil empregos formais em maio

Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de empregos em maio, com a criação de mais 1.932 vagas formais. O número de admissões superou o de demissões, com 33.888 contratações e 31.956 desligamentos. O Estado ficou na 9ª posição entre as unidades federativas com maior crescimento de postos de trabalho formais no acumulado no ano, de janeiro a maio.

A maioria dos setores de atividades econômicas teve um desempenho positivo em maio de 2024. O saldo mais expressivo foi observado no setor de serviços (1.435), seguido pela indústria (680), comércio (429).

Na Indústria, o subsetor Indústrias de Transformação apresentou o maior crescimento entre os demais, com a geração de (564) novos postos, seguido pela água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (73) subsetores.

Entre os subsetores dos Serviços, houve destaque positivo para o setor de Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (464). O setor de comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas gerou 429 novos postos de trabalho.

Municípios

Campo Grande lidera os municípios com maior saldo de empregos no Estado (1.304), logo em seguida aparecem Dourados (537) e Três Lagoas (388). Estes foram os três municípios com maior saldo no mês de maio. Por outro lado, os municípios que mais fecharam postos foram Ribas do Rio Pardo (-358), Navírai (-180) e Nova Alvorada do Sul (-104).

