Mato Grosso do Sul já conta com 286 aviários

Com 554 produtores, 2.098 aviários, a avicultura de Mato Grosso do Sul produz cerca 4,65 milhões de toneladas de carne por ano, conforme os últimos dados disponibilizados pelo governo do estado. Esses números são resultados de uma política de incentivo ao setor adotada em 2022.

Das 286 inscrições cadastradas, 133 delas fazem uso de energias renováveis e estão distribuídas em 30 municípios de Mato Grosso do Sul, com destaque para Sidrolândia, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Itaquiraí, onde estão concentrados os maiores números de granjas.

O Programa Frango Vida promove incentivos ao produtor ao garantir a expansão e modernização da cadeia produtiva do segmento, como explica o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul (Semadesc-MS), Jaime Verruck.

Somente em 2023, o programa remunerou em mais de R$ 35 milhões os avicultores de 286 unidades de produção de frango, sendo 247 unidades de produção de frangos do tipo comum e 39 aviários de frangos do tipo griller.

Conforme dados do Ministério da Agricultura, as agroindústrias com Serviço de Inspeção Federal (SIF) abateram 160.747.212 de aves. Deste total, 93.047.476 de frangos foram abatidos dentro do Frango Vida.

