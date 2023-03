Mais prático: número de lavanderias express crescem em Campo Grande

Atualmente, são mais de 30 estabelecimentos nesta modalidade, espalhados pela Capital

Ramo antigo, as lavanderias estão se reinventado e, em Campo Grande, unidades na modalidade autoatendimento já estão por aqui, desde 2017. Contudo, nos últimos anos, o modelo inteligente tem se tornado comum em vários pontos da cidade. Com mais de 30 lojas, vem cativando os campo-grandenses com a praticidade, qualidade e conforto que oferecem.

Confirmando que o hábito do consumidor vem se modificando com o passar do tempo, o titular da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila, destaca que o momento de crescimento do ramo é favorável à cidade, que demonstra pleno desenvolvimento com a utilização de serviços inovadores, antes populares apenas em filmes e países norte-americanos.

“Hoje, nós temos mais de 60 lavanderias com balcões abertos para a população, seja de autosserviço ou com atendimento personalizado. Isso significa todo um processo de evolução econômica da nossa população e também a valorização do tempo. Hoje, podemos ver a troca do tempo por serviço, o tempo que você, para fazer a higienização dessa roupa, está investindo em outra coisa”, exemplifica o secretário.

Ainda falando sobre expansão econômica da Capital, Vila frisa que o aumento de unidades indica melhorias no estilo de vida da população. “Isso tem um reflexo muito significativo no poder de compra de consumo e, principalmente, no desenvolvimento da economia local”, finaliza. Empreendendo no ramo, Thaynara de Oliveira Viana Bandeira, de 28 anos, detalha a ideia de abrir a empresa. Ela é sócia-proprietária da lavanderia “No Cabide”, localizada dentro do Comper Ypê Center, na avenida Mascarenhas de Moraes.

“Vimos o quanto era facilitador, prático e econômico. No começo, usamos o serviço por necessidade do momento, uma vez que queríamos viajar de última hora, porém, depois fizemos as contas e vimos que compensava muito mais lavar em lavanderia de autoatendimento do que em casa, afinal o serviço inclui os produtos de altíssima qualidade e que muitas vezes não compramos em casa por ser inviável para o nosso dia a dia”, explana Thaynara. A empresária explica que ela e os sócios começaram a pensar em abrir o negócio há 2 anos e que a decisão exigiu preparo, conhecimento com tecnologia, estudo, investimento tempo e disponibilidade. “O que mais deve ser estudado neste modelo de negócio é a localização da empresa. Hoje, moramos em uma cidade onde os aluguéis e custos são altos, mas ter estacionamento, segurança, condomínio com diversas lojas e serviços e a comodidade de otimizar seu tempo faz toda a diferença!”.

Sobre o retorno do público campo-grandense, a empresária ressalta alguns pontos. “O serviço de autoatendimento ainda é muito novo em Campo Grande. Penso que daqui há alguns anos vai melhorar o entendimento sobre o uso. Sinto que muitos têm dificuldade de realizar o serviço, mesmo com toda instrução escrita em vários locais do estabelecimento, mas a adesão está sendo melhor do que o esperado.”

Outros exemplos também são as lavanderias: LaundroMat, localizada na rua Dom Aquino com a Rui Barbosa, e na avenida Três Barras, e a lavanderia Lavô, com quatro unidades em Campo Grande, na rua 15 de Novembro; rua Álvares de Azevedo; avenida Rouxinol; e avenida Senador Filinto Müler.

Praticidade

Montador eletromecânico, Matheus Henrique de Oliveira, de 26 anos, conta que é a sua primeira vez utilizando o serviço. “Achei muito prático e de fácil manuseio. Nunca tinha utilizado e achei bem interessante.”

O rapaz relata que é natural de Osasco e está a trabalho, em Mato Grosso do Sul. “Tinha dificuldades para conseguir alguém para lavar a roupa no hotel e mandar nas lavanderias convencionais ficava meio salgado o preço. Essa acabou sendo uma ótima alternativa para a minha situação.”

Bancário aposentado, de 72 anos, que preferiu não se identificar, explica que já é cliente fiel do serviço. Usuário da lavanderia Express, localizada no Hiper Comper, da avenida Ceará, em Campo Grande, o ex-bancário relata pontos positivos. “Sou sozinho, trago minhas roupas para lavar a cada 15 dias, compensa bastante para mim. Não tenho nem máquina de lavar em casa”, revela.

Estrutura

Atualmente, Campo Grande conta com mais de 30 estabelecimentos no estilo autoatendimento. Ambientes climatizados, munidos com Wi-Fi, equipamentos de ponta e mobiliário moderno. Para usar, basta realizar a programação para a higienização das peças por meio das indicações e manuais de fácil entendimento que os clientes têm acesso. Esperar pelo ciclo de lavagem no local ou realizar compras e demais atividades ao entorno também são opções.

Os preços variam de acordo com a região em que a loja está localizada, porém, com pouca diferença. Cada ciclo de lavagem e secagem custa entre R$ 17 e R$ 20 a cesta de roupa – tamanho padrão de cada estabelecimento.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.