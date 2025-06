Mais de 80 agências dos Correios oferecem ajuda presencial contra descontos indevidos no INSS em MS

Aposentados e pensionistas podem contestar cobranças diretamente nas unidades; Campo Grande concentra maior número de agências habilitadas no Estado

Aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul contam agora com 84 agências dos Correios habilitadas para atender casos de descontos associativos não autorizados nos benefícios do INSS. O serviço, iniciado em 30 de maio, oferece uma alternativa presencial para quem tem dificuldade com o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

A Capital lidera o número de unidades aptas com 11 pontos de atendimento. Em seguida, Dourados aparece com duas agências. A cobertura abrange todos os 79 municípios do Estado e faz parte de uma ação nacional que envolve mais de cinco mil agências dos Correios.

A medida busca alcançar principalmente beneficiários que não conseguiram resolver pendências por canais digitais. “Queremos alcançar justamente quem mais precisa: pessoas que não conseguiram resolver as situações pelo aplicativo ou pelo telefone 135”, afirma o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. “Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora. Por isso, a parceria com os Correios é estratégica. É esse atendimento mais humano e próximo que o nosso público merece e precisa.”

Nas agências, é possível consultar se houve descontos no benefício, confirmar se eles foram autorizados, contestar cobranças não reconhecidas e acompanhar o resultado da análise, que deve ser concluída em até 15 dias úteis. Também é possível conferir documentos enviados por associações e receber um protocolo com orientações para continuar o atendimento, se necessário.

Em regiões onde ainda não há agências habilitadas, estão previstos mutirões e ações itinerantes para garantir que todos os segurados tenham acesso ao serviço.

O atendimento é feito por funcionários treinados dos Correios, com protocolos rígidos de segurança e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O INSS alerta que ninguém está autorizado a oferecer esse serviço presencialmente fora das agências. A orientação é buscar apenas os canais oficiais: aplicativo Meu INSS, Central 135 ou as unidades habilitadas dos Correios.

