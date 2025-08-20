Longe do Natal, lojas já preparam decorações como estratégia de vendas

Decoração ganha espaço como ferramenta de fortalecimento da identidade de marca

Em relatório divulgado pela Business Research Insights, foi constatado que o mercado global de decoração de Natal em 2024 movimentou cerca de U$ 5,33 bilhões. A estimativa para este ano é de que deva ser movimentado cerca de U$ 5,62 bilhões, com foco na demanda por produtos sustentáveis, personalizados e pelo aumento das vendas online.

Com essa estimativa, é possível compreender que a decoração de Natal vem ganhando espaço como ferramenta de consolidação da identidade de marcas e de experiências que marcam a memória do consumidor. Uma pesquisa realizada pela Mood Media com a varejista Intersport, uma grande rede de lojas com da França, mostrou que ambientes temáticos com elementos sensoriais aumentam significativamente o tempo de permanência e o engajamento do público. Esses espaços se tornam “instagramáveis”, que ampliam de forma natural o alcance das ações.

Segundo Vivian Bianchi, fundadora e diretora criativa, especializada em decoração natalina personalizada e cenografia de alto padrão, cada escolha estética transmite uma mensagem. “Uma decoração minimalista e orgânica comunica leveza e sofisticação, enquanto um ambiente lúdico e colorido sugere acessibilidade e encantamento. Cores, texturas, materiais e escala, tudo comunica. E, quando isso é feito por meio da experiência, e não apenas de discursos, o impacto é ainda maior”, afirma.

Como uma das datas mais movimentadas do ano para o setor de comércio, em estabelecimentos da Capital as preparações já estão a todo vapor, apostando na tendência imersiva para os consumidores.

E é o que o superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, João Guilherme Braga, relata sobre os preparativos no centro de compras que está nos preparativos desde março. “A preparação para o Natal no Bosque dos Ipês começou cedo, ainda em março, e já em maio todo o projeto estava definido. Esse período de planejamento é fundamental, porque o Natal é, para nós, a época mais mágica e também a mais estratégica do varejo”.

As escolhas das decorações buscam consolidar as marcas apostando na memória afetiva, e vão além, apostando no lado mais emocional para surpreenderem o público e proporcionar uma experiência imersiva.

Para a superintendente do Shopping Campo Grande, Vanessa Miller, há um estudo iniciado meses antes da data, que busca uma ambientação que agrade a todos os tipos de público. “O Natal é, sem dúvida, a data mais importante do ano, seja pela questão comercial, quanto pela simbologia. É o momento onde as famílias se reúnem e têm no Shopping Campo Grande a certeza de um espaço que todos os anos, resgata a magia do período”.

“O estudo e escolha da decoração e ambientação de cada ano inicia meses antes, onde o time avalia aquilo que mais pode agradar ao público regional e não é diferente neste ano. Estamos preparando com muito carinho a ambientação natalina deste ano, com toda a essência que o período pede: de aconchego, encanto e alegria, para que o passeio no Shopping se torne cada dia mais uma experiência completa “, finalizou Miller.

Por Gustavo Nascimento

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram