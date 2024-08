Jogos Olímpicos e Dia dos Pais impulsionaram as vendas de televisões na Capital

Público tem aderido a compra de aparelhos de 55 polegadas por até R$ 2 mil

A procura por televisões tem aumentado nos últimos meses em Campo Grande, com as compras de consumidores sendo promovidas por eventos esportivos ou datas comemorativas. As Olimpíadas de Paris 2024 serviram de impulso para que clientes procurem investir em novos aparelhos para as residências.

A loja Gazin localizada na Rua Barão do Rio Branco é uma rede conhecida pela venda de televisão e outros aparelhos eletrônicos. A vendedora da loja, Débora Reis afirma que houve um aumento significativo na compra de televisões durante o período dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. “Por conta dos jogos tivemos uma procura bem grande pelas compras de TVs, com um publico se interessando em adquirir aparelhos mais novos para as residências”.

Em média as vendas da loja chegam a 300 TVs vendidas por mês na empresa, sendo um dos itens mais procuradas pelos consumidores. “Os televisores vendemos de todos os tamanhos e de valores variados. O público tem comprado muitas televisões de 55 polegadas, com valores de até R$ 2,500”. A expectativa para as vendas de fim de ano também são altas para a loja, segundo a vendedora a televisão é um dos produtos que mais vendem nas grandes lojas, sem depender de uma data ou evento específico.

Para o economista Eduardo Matos, grande parte da população não consegue acompanhar as grandes tendências de consumo do mercado, mas com a chegada de eventos e datas esportivas as grandes redes de varejo aderem a promoções que atraem clientes. “Esses eventos instigam a população a comprar novos televisores. Por outro lado os vendedores tendem a lançar promoções e facilidades para que o público consuma esses produtos”. O especialista afirma que os clientes têm procurado comprar aparelhos que tenham uma boa qualidade de imagem e que serviam não só para consumo de canais abertos ou por assinatura, mas que tenham a integração smart para a compatibilidade do streaming.

O gerente das Casas Bahia, Carlos Sérgio Pereira explica que por mais que haja um aumento nas vendas, não há um crescimento elevado em comparação a outros semestres. “O crescimento nas vendas neste semestre se encontra tímido, chegando a um aumento de no máximo 4%. Mesmo com os Jogos Olímpicos e a data dos Dias dos Pais ajudando a movimentar este comércio, os números não foram tão expressivos”.

Carlos Sérgio ressalta que também a uma mudança por parte dos clientes nas compras de televisões, escolhendo aparelho entre 50 polegadas e com uma média de R$2,500 a R$3 mil. “O público tem procurado TVs maiores e com melhores qualidades de resolução, com as marcas mais vendidas sendo a Samsung, TCL e LG”.

Black Friday também gera expectativa para as lojas

A vendedora da loja Gazin, Débora Reis, explicou que com a chegada da Black Friday em novembro as vendas de televisões de 50 polegadas aumentem devido as promoções oferecidas pela loja. “Com os descontos e valores mais acessíveis, a tendência da Black Friday é impulsionar a procura das televisões, fazendo com que os clientes procurem aparelhos novos, de qualidade e por valores ainda mais baratos”.

O gerente Carlos Sérgio Pereira também reforça uma expectativa em relação as procuras de televisores por clientes da empresa. “O Black Friday é campeão na venda de televisões, com a loja sempre tendo um lucro extremamente positivo com a comercialização desses produtos nesta época do ano”.

Por João Buchara

