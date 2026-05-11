IPTU: quinta parcela vence hoje (11); veja como emitir boleto

Os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU 2026 devem ficar atentos: vence nesta segunda-feira, 11 de maio, a quinta parcela do imposto. Quem não recebeu o carnê em casa pode emitir o boleto de forma rápida e prática pelos canais digitais disponibilizados pela Prefeitura de Campo Grande.

Confira as opções:

Aplicativo +CG

Disponível nas lojas de aplicativos para celular. Após um cadastro rápido, basta clicar no banner do IPTU e informar a inscrição municipal do imóvel.

WhatsApp

Canal PrefCG: (67) 4042-1320

É necessário informar a inscrição municipal do imóvel para emissão da guia.

Site

Acesse: iptu.campogrande.ms.gov.br

Basta informar a inscrição municipal do imóvel para gerar o boleto.

Dúvidas sobre a inscrição municipal

Quem não souber o número da inscrição do imóvel pode solicitar informações pelo WhatsApp do IPTU: (67) 99677-8623.

Consulta de valores

Também é possível consultar os valores do IPTU pelo site consultaiptu.campogrande.ms.gov.br. A ferramenta permite comparar os valores de 2025 e 2026, além de verificar dados cadastrais do imóvel, como área construída e valor venal.