IPTU: quinta parcela vence hoje (11); veja como emitir boleto

Os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU 2026 devem ficar atentos: vence nesta segunda-feira, 11 de maio, a quinta parcela do imposto. Quem não recebeu o carnê em casa pode emitir o boleto de forma rápida e prática pelos canais digitais disponibilizados pela Prefeitura de Campo Grande.
Confira as opções:
Aplicativo +CG
Disponível nas lojas de aplicativos para celular. Após um cadastro rápido, basta clicar no banner do IPTU e informar a inscrição municipal do imóvel.
Canal PrefCG: (67) 4042-1320
É necessário informar a inscrição municipal do imóvel para emissão da guia.
Site
Acesse: iptu.campogrande.ms.gov.br
Basta informar a inscrição municipal do imóvel para gerar o boleto.
Dúvidas sobre a inscrição municipal
Quem não souber o número da inscrição do imóvel pode solicitar informações pelo WhatsApp do IPTU: (67) 99677-8623.
Consulta de valores
Também é possível consultar os valores do IPTU pelo site consultaiptu.campogrande.ms.gov.br. A ferramenta permite comparar os valores de 2025 e 2026, além de verificar dados cadastrais do imóvel, como área construída e valor venal.