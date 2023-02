IPCA de Campo Grande fica em 0,60% em janeiro

Campo Grande registrou em janeiro uma inflação de 0,60%. Foi o segundo mês consecutivo em que a capital contabilizou uma inflação dos preços medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quinta-feira (9), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos últimos 12 meses, entretanto, o IPCA acumula uma alta de 5,15%, abaixo dos 5,16% observados nos 12 meses imediatamente anteriores, na capital de Mato Grosso do Sul.

Em janeiro, a habitação registrou a maior variação (2,14%), após já ter registrado deflação de -0,29% em dezembro de 2022.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados em Campo Grande, sete tiveram alta de preços em janeiro. Alimentação e bebidas 0,08 % ; Habitação: 2,14% ; Artigos de residência 0,96% ; Transportes 0,59% ; Despesas pessoais 0,43% ; Educação 0,21% ; Comunicação 1,64% . Em quedas, estão os seguintes grupos Vestuário: -0, 66% Saúde e cuidados pessoais -0, 03% .

