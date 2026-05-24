INSS inicia pagamento da segunda parcela do 13º para aposentados nesta segunda-feira

O INSS começa a pagar nesta segunda-feira (25) a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Segundo o órgão, mais de 35 milhões de benefícios terão o valor antecipado em todo o país.

Os depósitos seguem o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço. Os pagamentos serão realizados até o dia 8 de junho.

A consulta do valor disponível pode ser feita pelo site oficial do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”.

O adiantamento contempla segurados que receberam em 2026 benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

Já os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao pagamento antecipado. O BPC é destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda.

Confira o calendário de pagamento da segunda parcela do 13º:

Benefícios de até um salário mínimo

– Final 1: 25 de maio

– Final 2: 26 de maio

– Final 3: 27 de maio

– Final 4: 28 de maio

– Final 5: 29 de maio

– Final 6: 1º de junho

– Final 7: 2 de junho

– Final 8: 3 de junho

– Final 9: 5 de junho

– Final 0: 8 de junho

Benefícios acima de um salário mínimo

– Finais 1 e 6: 1º de junho

– Finais 2 e 7: 2 de junho

– Finais 3 e 8: 3 de junho

– Finais 4 e 9: 5 de junho

– Finais 5 e 0: 8 de junho

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