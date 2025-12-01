Inflação esperada para 2025 cai para 4,43% após resultado fraco de outubro

Previsões do mercado recuam pela terceira semana seguida e indicam IPCA dentro do limite oficial

A estimativa de inflação para 2025 caiu de 4,45% para 4,43%, segundo atualização divulgada nesta segunda-feira (1º) pelo Banco Central. O número faz parte do Boletim Focus, relatório semanal que reúne projeções de instituições financeiras.

A sequência de quedas ocorre após o resultado de outubro, quando a inflação oficial medida pelo IPCA avançou apenas 0,09%, o menor para o mês desde 1998. A redução na conta de luz foi o principal fator que segurou o índice.

Com a nova projeção, o IPCA previsto para 2025 volta a ficar dentro do limite considerado aceitável pelo governo para o controle da inflação, que vai de 1,5% a 4,5%.

O relatório também ajustou as projeções dos próximos anos:

• 2026: 4,17%

• 2027: 3,8%

• 2028: 3,5%

Apesar do alívio recente, a inflação acumulada em 12 meses está em 4,68%, ainda acima da meta, mas abaixo de 5% pela primeira vez em oito meses.

