Ibovespa cai aos 120 mil pontos e  dólar sobe

O Índice principal da Bolsa de Valores brasileira ( B3 ), o Ibovespa emendou nesta quinta-feira (12) sua terceira queda consecutiva, esta de 1,11%, e terminou o dia aos 120.700,98 pontos. É o menor patamar alcançado em três meses, desde 12 de maio, quando o indicador caiu 2,65% chegou aos 119.710,03 pontos.

Já o dólar comercial subiu 0,67%, fechando o dia cotado a R $ 5.256 na venda. É a segunda alta seguida registrada pela moeda norte-americana e o maior valor de fechamento desde 26 de maio (R $ 5.313).

Até o Início da tarde, o Dólar registrava Pouca Movimentação, mas Passou a subir Apos o adiamento da votação da reforma do IR (Imposto de Renda ) na Câmara Nos Deputados. Os parlamentares avaliaram ser necessário debater mais o projeto para evitar que estados e municípios sejam prejudicados com perda de arrecadação.

Além do ambiente doméstico, também puxaram a alta do dólar uma divulgação de dados dos preços ao produção nos Estados Unidos, que aumentaram mais do que o esperado no mês passado . Os melhoramentos que a melhoria no país pode continuar alta, uma vez que a forte demanda segue prejudicando as cadeias de abastecimento.

Em 2021, tanto o Ibovespa quanto o dólar registram alta: enquanto o índice subiu 1,41% desde o início de janeiro, a moeda se valorizou 1,3%.



(Com informações Uol Economia)

