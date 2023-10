Iagro participa de Conversatório Internacional sobre Erradicação da Aftosa

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), representada pelo diretor-presidente, Daniel Ingold, participou do Conversatório Internacional sobre o Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa: Desafíos Más Allá del 2023, promovido pelo Senacsa (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Animal), do Paraguai. O evento, que ocorreu na terça- -feira (11), reuniu diferentes setores da cadeia produtiva e contou com a presença de autoridades do Centro Panaftosa (Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária), da OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal). Na oportunidade, o diretor- -presidente Daniel Ingold compartilhou as experiências e desafios enfrentados pelo Brasil em relação ao processo de certificação de “livre sem vacinação”. Durante sua apresentação, Ingold destacou a importância de uma abordagem integrada e estratégica para alcançar esse objetivo.

O evento foi encerrado com uma mesa redonda multissetorial, composta por importantes líderes, incluindo o presidente do Senacsa, Dr. José Carlos Martin, o presidente da OMSA, Dr. Hugo Idoyaga, o representante da Panaftosa, Dr. Rodrigo Garcia, o presidente da ARP, Dr. Pedro Galli, o presidente da CPC, Sr. Randy Ross, e o presidente da Fundassa, Dr. Daniel Prieto. Essa discussão final permitiu uma abordagem abrangente dos desafios e das perspectivas futuras no combate à febre aftosa. Após a abertura do evento, a diretora-geral adjunta de Normas Internacionais e Ciências (OMSA), Dra. Monserrat Arroyo, realizou uma apresentação sobre os “Futuros Desafios da Saúde Animal”, e posteriormente o chefe-adjunto do Departamento de Normas da OMSA, Dr. Francisco D’Alessio, expôs sobre os “Padrões e Efeitos no Comércio Internacional”

Dentre as autoridades, também estiveram presentes o ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Agr. Moisés Santiago Bertoni. “Nossa participação no evento reforça o compromisso contínuo do órgão em contribuir para a erradicação da febre aftosa e promover a saúde animal no Brasil e na região. A troca de conhecimentos e experiências com especialistas internacionais e com outros países é essencial para o sucesso das estratégias de controle da doença”, salientou o presidente da Iagro, Daniel Ingold.

