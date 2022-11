Grandes redes dão início ao “esquenta Black Friday”

Em Campo Grande a expectativa é de crescimento de pelo menos 10% nas vendas para o período

Dando a largada para uma das maiores campanhas promocionais do mundo, grandes redes já estão anunciando descontos no “esquenta Black Friday”. As ações ocorrem, tradicionalmente, na última sexta-feira do mês de novembro, neste ano, no dia 25.

Exemplo de loja que já deu início às promoções é a Probel, com descontos de até 50%. O motivo da antecipação é para os clientes poderem aproveitar o quanto antes para não esperar até o fim do mês pela promoção. Os móveis que serão destaque neste período são: sofás, camas, poltronas e roupeiros. “Esperamos vender em média, de 30 a 50% a mais do que no ano passado. Levando em conta o cenário que enfrentamos no ano anterior, nossa expectativa é muito intensa para essa black. Queremos que os clientes comecem a aproveitar antes porque estamos ansiosos”, diz parte da nota enviada ao jornal O Estado.

No site oficial da Casas Bahia já é possível encontrar vários itens com desconto. As televisões são um dos itens mais procurados nos últimos meses em razão da Copa do Mundo, que também acontece neste mês, sendo assim, vários modelos são anunciados com descontos que vão de 10% a 19%.

A Smart TV TCL de 32 polegadas está disponível no site com o valor original de R$ 1.399 e com desconto para pagamento no Pix cai para R$ 1.171,80 (-10%). Outro exemplo é a TV Smart Samsung, de 43 polegadas, que está de R$ 2.699 por R$ 2.044,14 (-19%) para pagamento à vista no Pix.

No site do Magazine Luiza, o sofá retrátil reclinável está com etiqueta “Black” e, conforme a loja, indica 12% de desconto, saindo de R$ 1.929,90 por R$ 799,90. O modelo de canto de 5 lugares em L, que custava R$ 1.175,30 está sendo vendido por R$ 999,01 (-15%) no site da loja.

Já na loja física em Campo Grande, localizada na Rua 14 de Julho, o gerente Welington Servim, de anos, relata que a tática para atrair clientes neste início de mês é a Copa do Mundo. “Estamos trabalhando com descontos diferenciados voltados para o evento esportivo, a ‘black’ é campanha para segunda quinzena do mês quando esperamos ter um aumento significativo neste ano”, revelou o gestor.

As Lojas Americanas é outra potência do ramo que já divulga preços diferenciados para a Black Friday. Ao contrário das concorrentes, a loja faz suspense e anuncia uma live que segundo a rede trará ofertas imperdíveis.

Expectativa do comércio da Capital

No comércio de Campo Grande, os lojistas já começam a movimentação para a promoção, porém alguns afirmam que os descontos e a caracterização das lojas para a Black Friday devem acontecer de maneira mais massiva somente no fim do mês, como conta a vendedora da loja Gazin, Mari Angela Magalhães, 38 anos. “Na penúltima semana deve ter início a ‘pré-black’ e somente na última a promoção oficial com descontos de até 50%.”

Para o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, Adelaido Vila, as expectativas para a data são as melhores. “A gente começa a perceber que o cliente já fica na espera pela ‘Black’, o que faz os comerciantes adotarem uma nova tática e já anunciarem produtos para a promoção”.

O titular da câmara ainda cita a competição esportiva como combustível para o aquecimento das vendas no período. “Deve aumentar bastante a venda de televisores e outros eletroeletrônicos. Além do que, esperamos um crescimento maior do que o ano passado em pelo menos 10%, levando em conta a pandemia que não estava ainda totalmente controlada naquele momento”, finaliza.

