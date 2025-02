“Graças à chuva”, fevereiro será de bandeira verde na conta de energia

Em meios as contas de início do ano, finalmente, uma notícia boa para o bolso do consumidor. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que a bandeira tarifária para fevereiro é verde, o que significa que os consumidores de energia elétrica não têm custos adicionais em suas contas de luz. Esta é a terceira vez consecutiva que a bandeira verde é acionada. A presidente do Concen-MS (Conselho de Consumidores de Energia da Energisa Mato Grosso do Sul), Rosimeire Costa, explicou em entrevista ao O Estado os motivos que levaram ao acionamento da bandeira.

“Estamos no período úmido, que é considerado pela série histórica, que já passa de mais de 40 anos, que no Brasil, geralmente, a partir de novembro até o início de abril, temos uma concentração maior de chuvas”. Ainda segundo a especialista em consumo de energia elétrica, esse menor impacto na conta de energia elétrica ocorre, devido ao não uso dos reservatórios de água. E que Mato Grosso do Sul se beneficia justamente por contribuir para uma área importante, que é a usina de Itaipu com reservatório de água.

“O Brasil tomou a decisão de construir as usinas hidrelétricas próximo do centro de consumo. Então, foram as indústrias concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui no Mato Grosso do Sul, construídas com usinas de reservatório, isso faz com que agora, o Brasil experimenta uma situação diferenciada. Porque pode não verter água, deixar os reservatórios fechados, aproveitar esse momento de chuva”, destacou.

O mecanismo das bandeiras tarifárias, criado em 2015, tem como objetivo refletir o custo real da energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de outras fontes de geração.

A Aneel destaca que, mesmo com as condições favoráveis, é fundamental manter hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. “A bandeira verde é uma ótima notícia para os consumidores, mas é importante lembrar que o uso eficiente da energia é essencial para garantir a estabilidade do sistema”, afirma a agência em comunicado.

Rosiemire faz orientações para que o consumdor fique sempre atento a conta e o consumo da energia. Que a atual bandeira, não deixa livre o consumo com exageros de alguns aparelhos domésticos, principalmente, como o ar-condicionado. Ela lembra ainda que o quilowatt cobrado em Mato grosso do Sul é de R$ 0,87, ou seja, o consumidor deve multiplicar o número do quilowatt por R$ 0,87.

“É importante que você aprenda a ler a fatura elétrica, a fatura de energia que chega na sua residência e todos os dados da fatura está atrelado ao consumo da casa. O que vai ser cobrado no período de bandeira verde dos consumidores é o valor de um quilowatt que foi pactuado e homologado no processo de revisão tarifária em abril de 2024, ou seja, de 0,87 multiplicado pelo consumo da residência. Enquanto a gente tiver em bandeira verde o valor do quilowatt para Mato Grosso do Sul é R$ 0,87”, ressalta sobre o cálculo.

