Governo estadual deposita salário nesta sexta-feira

Os servidores do governo estadual poderão sacar os salários de julho neste sábado (31). O governo depositou o dinheiro nesta sexta-feira (30) e, com isso, injeta R$ 408,9 milhões na economia.

A expectativa, conforme o governo, é de que os recursos movimentem o comércio e o setor de serviços, em especial neste mês de agosto, que tem o Dia dos Pais.

Cerca de 79 mil funcionários públicos, entre ativos e aposentados além dos pensionistas, pertencem ao quadro do funcionalismo do governo. (Com assessoria)

Confira mais notícias no jornal impresso.