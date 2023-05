Governo do Estado lança ‘pacotão’ com medidas de redução de impostos

Com promessa de incentivo a vários setores produtivos do Estado, o governador Eduardo Riedel (PSDB) lança hoje (5), um pacote de redução e isenção tributária em Mato Grosso do Sul. O anúncio será às 9h, no auditório do Sebrae/MS, localizado na avenida Mato Grosso, 1.661. Entre impostos e taxas, a série de ações tem como objetivo fomentar a economia, criando novos postos de trabalho e ainda atendendo às demandas dos setores produtivos. De acordo com o governador Eduardo Riedel, são 18 propostas, entre elas desoneração e redução de tributos.

Alimentos, prorrogação de benefícios para bares, restaurantes e afins; isenção de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para automóveis movidos a GNV (Gás Natural Veicular), já foram adiantados por Riedel e também integram o “pacotão” de medidas.

Como reflexo, entre os setores impactos estão comércios, supermercadistas, atacadistas, produtores rurais, indústrias e microempresários.

Com reflexo direto sobre o setor de pequenos negócios, a economista e diretora-técnica do Sebrae de Mato Grosso do Sul, Sandra Amarilha, falou sobre o assunto. “Muito favoráveis para a melhoria do ambiente de negócios de MS. Aumenta a confiança do investidor, do empresário, sendo muito importante também para alinhar as instituições parceiras com a clareza do que vem pela frente”.

Em uma análise mais aprofundada, a diretora acredita que a medida dá indícios de que o ano econômico do Estado será positivo e que, diante do que virá, o Sebrae irá apoiar ainda mais os pequenos negócios em seu planejamento tributário e em formas de se posicionar nos novos negócios e nos grandes que chegarão ao Estado.

Impactos

Já foi adiantado que 24 mil microempreendedores serão desonerados; haverá redução de 58% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre novos produtos da cesta básica e isenção total de imposto para os produtores de associações e cooperativas de itens que compõem a merenda escolar.

Além disso, carros leves e pesados convertidos para GNV não pagarão IPVA.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.