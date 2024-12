Governo do Estado Investe R$ 17,7 Milhões em Obras de Infraestrutura em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo

Em um importante passo para o desenvolvimento regional, os municípios de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo serão beneficiados com duas grandes obras de infraestrutura, que somam um investimento total de R$ 17.783.740,01, provenientes do Governo do Estado. As intervenções prometem melhorar a mobilidade e impulsionar o crescimento econômico nas regiões.

O Governo do Estado publicou o aviso com o resultado das licitações e as empresas responsáveis pela execução das obras. A informação foi divulgada na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial.

A primeira licitação refere-se à implantação e pavimentação asfáltica da rodovia CG-150, em Campo Grande. O projeto, que abrange o trecho entre o entroncamento da BR-262, no km 310, na divisa entre a Capital e o município de Jaraguari, até o final do pavimento existente na ponte sobre o Ribeirão Botas, tem uma extensão de 5,08 km e está orçado em R$ 9.011.563,88.

Em Ribas do Rio Pardo, será construída uma passagem inferior (túnel) na rodovia MS-338, na região da Lagoa Sanguessuga, no entroncamento com a BR-060 e a MS-357. O investimento de R$ 8.772.176,13 visa garantir a travessia segura de hexatrens e otimizar a logística de transporte de cargas na região.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destacou que as obras são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios. “Estamos investindo em soluções que melhoram a infraestrutura e abrem novas oportunidades econômicas. A pavimentação em Campo Grande facilitará o escoamento da produção e a mobilidade da população. Em Ribas do Rio Pardo, o túnel proporcionará maior segurança e eficiência ao transporte de cargas, fortalecendo o setor logístico”, afirmou.

As obras chegam em um momento estratégico, alinhadas ao crescimento da produção agrícola e industrial em Mato Grosso do Sul. Com previsão de conclusão para o próximo ano, a expectativa é que as melhorias contribuam para o avanço dos indicadores econômicos nos dois municípios, consolidando o estado como um importante polo logístico e produtivo.

Com informações do Gov MS

