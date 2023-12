Governo deve reajustar salário mínimo para R$ 1.412 em 2024

O governo deverá reajustar para R$ 1.412 o salário mínimo de 2024. A medida ainda passará pelo crivo do presidente Lula (PT), que deverá assinar um decreto para atualizar o valor.

Hoje, o piso nacional é de R$ 1.320, após o presidente conceder um reajuste adicional a partir de 1º de maio. O petista prometeu, ainda na campanha eleitoral, retomar a política de valorização do mínimo.

O mínimo segue a fórmula de correção que inclui reajuste pela inflação dos últimos 12 meses até novembro mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes (neste caso, 2022).

O cálculo do salário mínimo de R$ 1.412 foi confirmado por integrantes das alas política e econômica do governo. Esse é o mesmo patamar previsto na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que dá as bases para o Orçamento de 2024.

Caso o presidente decida arredondar o valor para cima, a equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda) deverá buscar alguma forma de compensação, ou seja, corte de outro tipo de despesa.

O salário mínimo baliza gastos federais, como pagamento de aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e de benefícios, como seguro-desemprego e BPC (Benefício de Prestação Continuada), que atende idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Em agosto, quando elaborou o projeto de Orçamento, o governo previa que o salário mínimo alcançasse R$ 1.421 no ano que vem. No entanto, a inflação perdeu força. Por isso, o reajuste será menor que o estimado há alguns meses.

O aumento real do salário mínimo foi aprovado pelo Congresso em agosto, após medida provisória do governo Lula de maio. O reajuste real foi implementado informalmente em 1994, por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), logo após a adoção do Plano Real. As gestões petistas oficializaram a medida.

Com informações da Folhapress, por CATIA SEABRA E THIAGO RESENDE

