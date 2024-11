Golpe da falsa promessa de investimento gera as maiores perdas entre fraudes com Pix

Um novo levantamento revelou que o golpe da falsa promessa de investimento é a fraude mais cara para os brasileiros que utilizam o sistema de pagamentos Pix, com uma perda média de R$ 28 mil entre as vítimas das classes A e B. De acordo com o estudo, realizado pela Silverguard, empresa especializada em proteção financeira, esse tipo de fraude afeta milhares de brasileiros, que, atraídos pela promessa de multiplicar dinheiro rapidamente, acabam perdendo valores significativos. Os prejuízos são sentidos em todas as faixas de renda, mas os mais ricos tendem a perder quantias maiores devido à capacidade de investir somas elevadas.

O estudo, intitulado Golpes com Pix 2024, foi produzido com dados do MED (Mecanismo Especial de Devolução) do Pix, reunidos pelo Banco Central em 2023 e disponibilizados à Silverguard via Lei de Acesso à Informação. Além disso, foram analisadas cerca de 5.000 denúncias de vítimas de golpes atendidas pela Central SOS Golpe, entre janeiro e junho de 2024.

A pesquisa revela que, embora a falsa promessa de investimento seja mais onerosa para as classes A e B, o impacto das fraudes financeiras se estende a todas as camadas da sociedade. Entre as classes C, D e E, golpes como falsas ofertas de emprego e renda extra são comuns, embora com prejuízos médios mais baixos, como R$ 9,8 mil na classe C e R$ 3,2 mil nas classes D e E.

Além da falsa promessa de investimento, outros tipos de fraude também são comuns, especialmente as compras de produtos ou serviços por meio de perfis falsos. Este golpe atinge principalmente os mais jovens: entre menores de 18 anos, 58% dos casos de fraude envolvem lojas ou perfis falsos. A faixa etária entre 18 e 29 anos também sofre com esse tipo de golpe, representando 52% das ocorrências, enquanto promessas de investimentos atraem cerca de 16,5% desse grupo.

Em idades mais avançadas, os golpes tendem a explorar a confiança das vítimas por meio de pedidos de ajuda financeira e suporte. Entre os maiores de 60 anos, 48% das fraudes envolvem impostores que se passam por conhecidos ou parentes em situação de emergência, pedindo quantias em dinheiro.

O crescimento das fraudes financeiras no ambiente digital exige atenção e preparo dos usuários do Pix, e a Silverguard lista uma série de recomendações para evitar ser enganado. Desconfie de promessas de ganhos rápidos e ofertas muito vantajosas, verifique sempre a autenticidade de perfis e empresas, e não forneça informações pessoais ou financeiras por telefone ou redes sociais. Manter-se informado sobre as principais táticas dos golpistas é fundamental para proteger o patrimônio em um ambiente digital cada vez mais dinâmico e suscetível a novas modalidades de golpe.

Por Djeneffer Cordoba