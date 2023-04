Fora do Parque de Exposições, Expogrande 2023 reflete economicamente em outros setores

Evento movimentou salões de beleza, carros de aplicativos e lojas de roupas

A 83ª edição da Expogrande 2023, que acaba neste domingo (23), também refletiu economicamente fora do Parque de Exposições. Setores da beleza, moda, hotelaria e carros por aplicativos foram alguns dos beneficiados, durante os 11 dias de evento. A feira recomeçou no dia 13 de abril, após 3 anos sem festividades.

O presidente do Applic-MS (Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motorista Autônomo de Mato Grosso do Sul) e motorista de aplicativo, Paulo Pinheiro, afirma que houve aumento de 25%, nas corridas.

“Atualmente, muita gente está utilizando o aplicativo para essas questões, de ir em shows e outros eventos. Sendo assim, realmente teve um aumento e conseguiu aquecer bem o setor”, salientou o presidente.

Paulo destacou que muitos motoristas preferiram descansar durante o dia, para trabalhar apenas no período noturno. “Houve também grande movimento de profissionais como mulheres trabalhando como motorista e com as entregas de produtos. Desta forma, a Expogrande gerou uma renda boa, por não ter algo tão parecido, nos últimos tempos”, completou.

Hotéis

Na rede hoteleira, o vice- -presidente da Abih-MS (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso do Sul), Marcelo Mesquita, afirma que a Expogrande fez uma reformulação muito boa para a cidade. “Os hóspedes neste ano, em especial, tiveram uma surpresa mais agradável, pois a exposição fez uma reformulação muito boa e conseguiu atrair mais pessoas para a cidade. Não chegou a lotar os hotéis, mas o número de reservas deu um salto de ocupação, na Capital”, afirmou Mesquita.

Indagado sobre a porcentagem da ocupação dos hotéis, Mesquita disse que a Abih-MS ainda não realizou a pesquisa interna sobre a taxa de ocupação.

Moda

Para a proprietária da loja de moda equestre, San Steban Campo Grande, Roberta Andrade Machado Borges, houve procura maior nas vendas de roupas country. As vendas na loja cresceram, em média, 30%.

Entre os artigos mais vendidos foram as botas texanas, calças de brilho e roupas em couro. “A grande sacada em trazer shows que atendem tanto o gosto jovem como de outras idades nos proporcionou vender uma ampla gama de produtos, de acordo com a faixa de idade”, disse a empresária.

A loja Celeiro Country MS está presente na estrutura itinerante, na Expogrande. O proprietário, Valtinho Moreira Silva, de 39 anos, conta que começou em 2010 como itinerante, fazendo muitas exposições no interior de São Paulo, Goiás e algumas em Mato Grosso do Sul.

“Devido a termos montado uma loja física em Campo Grande, resolvemos focar apenas no Estado. Atualmente, a loja completa 12 anos de existência, com vários setores, como feminino, masculino e infantil. É considerada a loja mais completa de Mato Grosso do Sul. Além disso, temos estrutura itinerante, em que fazemos um grande trabalho no interior de Mato Grosso do Sul, nas festas de laços e nas exposições, a Celeiro Country está presente.”

Beleza

No setor de beleza, não é diferente. Para a microempreendedora Carolayne de Oliveira Estemberg, o número de clientes aumentou 50%, devido ao evento.

“A Expogrande foi um dos eventos que mais me deu rendimentos neste mês, foi mais 50% do faturamento. Muitas mulheres me procuraram para fazer maquiagem e vi mães que estavam a muito tempo sem se cuidar e quiseram se arrumar, para sair”, comemora.

Além disso, Carolayne relata que realizou um pacote acessível para todas as mulheres, no qual, o valor saiu de R$ 120 e foi para R$ 30, que é o desconto para o show do Luan Santana. Já para o show do Gustavo Lima e Pedro Sampaio, o valor foi para R$ 60, incluso maquiagem completa.

Outro exemplo é as unidades da Morena Mulher de Campo Grande, que também tiveram aumento em 20%, das clientes.

Volume de negócios supera casa dos R$100 milhões, na feira agropecuária

Segundo o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, o resultado da Expogrande 2023 atendeu às expectativas previstas. O volume de negócios superou os R$ 100 milhões e atraiu 100 mil pessoas ao Parque de Exposições Laucídio Coelho.

“Superou as nossas expectativas, não só de comercialização, seja de leilões quanto dos expositores aqui presentes, superou as expectativas de público também, tanto para as oportunidades de negócio como para o entretenimento”, comentou o presidente da associação de criadores no Estado.

O vice-presidente da Asmaco (Associação Sul- -Mato-Grossense de Criadores de Ovinos), Jorge Tupirajá, exaltou o trabalho realizado na edição deste ano, destacando o foco do setor, que é a exposição e visitação ao pavilhão.

“Isso aqui é algo que a gente leva para o coração. Em relação aos negócios, podemos dizer que voltou ao que era antes, porque, até então, estávamos desprestigiados e os negócios também estavam muito ruins. Esse retorno nos permitiu retomar e fechar ótimos negócios, que ultrapassaram os dois dígitos de crescimento”, explanou o representante da Asmaco, em MS.

Leilões

Até o penúltimo dia da Expogrande 2023, as atividades de leilões registraram faturamento de mais de R$ 15 milhões, com a comercialização de cerca de 1,5 mil animais, entre bovinos de elite e corte e cavalos e animais de trabalho.

Ao todo, foram 12 leilões de bovinos de corte e de leite, além de equinos, bovinos das raças nelore, sindi, gir leiteiro e girolando, e equinos das raças quarto de milha, pantaneiro, crioulo e árabe. Todos participaram de provas, julgamentos e exposição da raça.

O 37º Leilão Max QM bateu o recorde da feira em faturamento até agora, com R$ 3.810.600,00, leiloando 48 lotes, todas fêmeas.

Trajetória

Nesta edição, a Expogrande teve mais de 60 estandes comerciais, sendo que todos os ofertados foram ocupados, além de expositores de animais. A exposição agropecuária de Campo Grande já foi considerada a 2ª maior do Brasil, ficando atrás somente da ExpoZebu, realizada em Uberaba (MG).

Nos últimos tempos, a Expogrande acabou perdendo sua identidade rural, se tornando mais apreciada pelos shows. O evento é realizado desde 1930, com shows, leilões, exposições e comercialização de produtos. Desde 2020, acontece sem shows, devido à pandemia e também a um impasse na Justiça.

Sobretudo, neste ano, o evento passou por uma reestruturação, retornando às origens. O Parque de Exposições Laucídio Coelho recebeu, ao longo da 83ª edição, além de animais e estandes de máquinas agrícolas, veículos e bancos, opções para toda a família, com destaque para a praça de alimentação, parque de diversões, food park e restaurantes fixos.

Sempre famosa pela sua grade de shows, a Expogrande 2023 não decepcionou, trazendo uma grade de shows que emocionou o público. Iniciada no dia 13 de abril, a festa se encerra neste domingo (23), com entrada gratuita ao público.

