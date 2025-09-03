Fiems sedia Rodada de Negócios Brasil–Chile nesta quarta-feira

A Fiems (Federação das Indústria de MS) sedia nesta quarta-feira (3), a partir das 9h, a Rodada de Negócios Brasil–Chile, que reúne autoridades e empresários dos dois países em Campo Grande. O encontro tem como objetivo fortalecer a cooperação bilateral, ampliar parcerias empresariais e impulsionar projetos estratégicos, como a Rota Bioceânica.

A abertura do evento contará com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do ministro de Economia, Fomento e Turismo do Chile, Álvaro García, dos governadores de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e de Tarapacá, José Miguel Carvajal, da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e do presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Após a abertura oficial, a programação terá um painel empresarial com apresentação de oportunidades de mercado, reuniões bilaterais entre ministros e governadores, mesa institucional sobre integração regional e simplificação fronteiriça e rodada de negócios entre empresas dos dois países. (Com Fiems)